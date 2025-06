Skandal z udziałem gwiazd "Cobra Kai". Martin Kove wyproszony z konwentu fanów

Alicia Hannah-Kim w serialu "Cobra Kai"

Do zdarzenia doszło w niedzielę, kiedy Kove Hannah-Kim brali udział w spotkaniu z fanami. Hannah-Kim podeszła do Kove'a, żeby się z nim przywitać i klepnęła go w ramię. W odpowiedzi aktor chwycił ją za rękę i ugryzł "tak mocno, że prawie do krwi". Kiedy aktorka zawyła z bólu, Kove zaczął ją całować w miejsce, które ugryzł. Hannah-Kim natychmiast opowiedziała o sytuacji swojemu mężowi, który był obecny na wydarzeniu. Para postanowiła skonfrontować się z Kove'em . Zgodnie z raportem policji, aktor zareagował agresywnie, krzycząc na nich i wyrażając oburzenie, że zwracają mu uwagę. W odpowiedzi na to, małżeństwo poprosiło policjanta, który zabezpieczał VIP-owską część, o interwencję. Kove tłumaczył się, że to był tylko żart i że na planie " Cobra Kai " często się bawią w udawane walki.Hannah-Kim powiedziała policjantowi, że nie chce składać oficjalnego zawiadomienia, ale zgłasza to, by zostało odnotowane na wypadek innych podobnych zdarzeń. Aktor został poproszony o opuszczenie konwentu, a funkcjonariusz zalecił mu, by nie zachowywał się tak w przyszłości. Martin Kove zasłynął jako John Kreese, główny antagonista w kultowym filmie " Karate Kid " z 1984 roku. Swoją rolę powtórzył w dwóch sequelach oraz w serialu " Cobra Kai ", który cieszy się popularnością od sześciu sezonów. Alicia Hannah-Kim wciela się w " Cobra Kai " w Kim Da-Eun, wymagającą nauczycielkę z Korei Południowej, która dołączyła do obsady w piątym i szóstym sezonie.