Skasowany Louis C.K. powraca i prosi fanów o pomoc

Sekretny projekt Louisa C.K.

Getty Images © Michael Loccisano



Louis C.K. i skandal, który przerwał jego karierę

Zhańbiony komik Louis C.K. szykuje swój powrót. Właśnie ogłosił, że nakręcił film. Na swojej stronie wzywa swoich fanów, by pomogli mu doprowadzić do tego, by "Fourth Of July" otrzymało normalną dystrybucję kinową.Nakręcony w tajemnicy przed mediami film nosi tytuł "Fourth Of July". Jest to historia Jeffa, trzeźwego alkoholika i pianisty jazzowego pracującego w Nowym Jorku. Film pokazuje jego rodzinne perypetie, jakie mają miejsce w czasie Dnia Niepodległości. Louis C.K. napisał scenariusz do spółki z komikiem Joe Listem, który zagrał również główną rolę. W obsadzie znaleźli się ponadto: Sarah Tollemache, Paula Plum , Robert Walsh i Robert Kelly.Na razie "Fourth Of July" będzie można obejrzeć wyłącznie na kilku pokazach specjalnych zorganizowanych przez samego Louisa C.K . Pierwszy z nich odbędzie się już 30 czerwca w nowojorskim Beacon Theater. Louis C.K. był jednym z najpopularniejszych twórców komediowych Ameryki. Jego największym przebojem był serial " Louie ", który przyniósł mu dwie statuetki Emmy i dwie nominacje do Złotych Globów.Karierę przerwał artykuł "The New York Times" opublikowany jesienią 2017 roku. Opisano w nim historie pięciu kobiet. Wszystkie opowiedziały podobne historie: Louis C.K. zapraszał je do swojego domu, przyczepy na planie, następnie pytał, czy może wyjąć penisa. Nie czekając na ich odpowiedź, obnażał się – często całkowicie się rozbierał – po czym zaczynał się przed nimi masturbować.Komik niemal natychmiast przyznał, że opisane w "The New York Times" historie są prawdziwe.Poniżej przypominamy zwiastun filmu " Chyba kocham swoją żonę ", którego współscenarzystą był Louis C.K.