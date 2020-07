Spin-off "Wojen klonów" w drodze na Disney+

W 2021 roku na platformie streamingowej Disney+ zadebiutuje serial animowany "Star Wars: The Bad Batch". To spin-off megahitu " Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów ".Tytułowa Parszywa Zgraja to elitarna jednostka wojskowa składająca się z żołnierzy-klonów z wadami genetycznymi. Wszyscy członkowie oddziału mają wyjątkowe umiejętności, które czynią z nich wyjątkowo skutecznych wojaków. Po zakończeniu Wojny Klonów bohaterowie zostają najemnikami, aby utrzymać się na powierzchni i odnaleźć nowy cel w życiu.W realizację serialu zaangażowani są weterani " Wojen Klonów ": Dave Filoni Jennifer Corbett . Stanowisko producenta piastuje Josh Rimes Przypomnijmy, że Disney+ ma w planach szereg seriali rozgrywających się w uniwersum " Gwiezdnych Wojen ". Po sukcesie " The Mandalorian " serwis zamówił m.in. prequel " Łotra 1 " oraz show o przygodach Obi-Wana Kenobiego.