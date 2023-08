Najlepsze seriale z cyklu "Gwiezdne wojny". Top 10 seriali, które warto obejrzeć

Opór przeciw imperialnym rządom to temat filmowej sagi obecny w niej od pierwszego ujęcia " Nowej nadziei ". Serial " Star Wars: Rebelianci " kontynuuje tę tradycję, skupiając się na grupie uciekinierów z planety Lothal, którzy 14 lat po wydarzeniach znanych z " Zemsty Sithów " rozpoczynają czynną walkę z siłami zła. Cztery sezony przeplatającej się historii różnych grup społecznych – od zwykłych ludzi po rycerzy Jedi – to również równa dawka komedii z ukłonem dla młodszego widza i poważnego dramatu nie stroniącego od przygody i akcji; słowem: wszystko, co najlepsze w sadze. To także ważny tytuł dla fanów przygotowujących się do seansu " Ahsoki " – w najnowszym serialu z uniwersum kontynuowane są wątki, które pojawiły się w " Rebeliantach ".