Square Enix zapowiedziało "Dragon Quest XII: The Flames of Fate"

Podczas transmisji live z okazji 35-lecia serii "Dragon Quest", Square Enix ujawniło, że pracuje nad kolejną odsłoną serii zatytułowaną " Dragon Quest XII: The Flames of Fate ". Wiemy, że ma być mroczniejsza i dojrzalsza, niż poprzednie odsłony oraz że jednocześnie zadebiutuje we wszystkich regionach, choć nie wiemy nawet na jakich platformach. Jak sugeruje ogłoszenie o pracę zamieszczone w sieci, " dwunastka " powstaje na Unreal Engine 5. Poniżej możecie zobaczyć pierwszą zajawkę tej gry, a zaraz pod nią znajdziecie informacje o pozostałych zapowiedziach z tej transmisji.Kolejną zapowiedzią jest remake " Dragon Quest III " przygotowywany przez AMATA K.K. i Team Asano w stylu HD-2D, który możecie kojarzyć chociażby z " Octopath Traveler ". Gra również ma zadebiutować równocześnie na całym świecie, a tworzona jest z myślą o konsolach (nie powiedziano których).Następną zapowiedzią jest " Dragon Quest Treasures ", spin-off serii, w której zagramy młodym Erikiem lub młodą Mią. Gra ma być RPGiem, jednak całość rozgrywki ma krążyć wokół szukania skarbów. Ten tytuł również nie ma ustalonych platform i daty premiery, jednak tak jak dwa poprzednie - ma zadebiutować jednocześnie na wszystkich rynkach.Swojego "Dragon Quest" dostaną również fani grania na smartfonach. " Dragon Quest Keshi Keshi " powstaje w studiu NHN PlayArt i jeszcze w tym roku ma zadebiutować na iOS i Android w Japonii, jednak Square Enix planuje wydać tę grę również na zachodzie.Ostatnia zapowiedź to offline'owe wydanie " Dragon Quest X ", popularnej w Japonii gry sieciowej. Choć na tę chwilę mówi się jedynie o premierze " Dragon Quest X Offline " w Japonii w 2022 roku (również bez konkretnych platform), to może ten tytuł finalnie zostanie przetłumaczony.