TOP: 10 gier na Nintendo Switch, na które czekamy w tym roku

Patrząc na materiały ze „ Splatoon 3 ” można pomyśleć, że to po raz trzeci to samo, ale czy nie tego oczekiwali fani? Nowy „Splatoon” ma już na starcie zaoferować całkiem rozbudowany tryb fabularny dla jednego gracza, jednak to rozgrywka sieciowa jest tym co pokochali fani. Nowa lokacja Splatsville uderza w post-apokaliptyczne tony, jednak nieważne co by to było to i tak nie oprze się hektolitrom farby jakie wyleją tam gracze. Uwielbiane przez nich Turf Wars powracają z masą nowych broni, map i ruchów, a całość zdaje się wyglądać trochę lepiej niż „Splatoon 2”. Wiemy też, że gra ma być rozwijana po premierze zarówno darmową zawartością sieciową, jak i płatnymi dodatkami fabularnymi.