Starfield na PS5 to największy powrót roku?

Po miesiącach plotek Bethesda w końcu odkrywa karty – "Starfield" trafia na PlayStation 5 i robi to w największym możliwym stylu. Nowa platforma, nowe DLC i największa aktualizacja w historii gry mają sprawić, że to będzie najbardziej kompletna wersja kosmicznego RPG-a.
Bethesda Game Studios oficjalnie potwierdziło, że "Starfield
" zadebiutuje na PlayStation 5 już 7 kwietnia. Wraz z premierą na nowej platformie gracze otrzymają nie tylko pełną zawartość gry z poprzednich wersji, ale również zupełnie nowe rozszerzenia – fabularne DLC "Terran Armada" oraz darmową aktualizację "Free Lanes". Co ważne, obie te nowości trafią jednocześnie na wszystkie platformy.
Nowa zawartość to największy update od premiery gry w 2023 roku. Bethesda podkreśla, że będzie to najbardziej kompletna wersja "Starfielda
" – zarówno dla nowych graczy, jak i dla weteranów eksplorujących Zasiedlone Układy od miesięcy. Od debiutu tytuł był systematycznie rozwijany – dodawano nowe funkcje, poprawki jakości życia, rozszerzenie fabularne oraz setki elementów tworzonych przez społeczność.
Wersja na PS5 została dostosowana do możliwości konsoli – gra wykorzysta adaptacyjne triggery, panel dotykowy oraz inne funkcje kontrolera DualSense. Na PlayStation 5 Pro pojawią się dwa tryby: Pro Performance Mode (nastawiony na wyższą płynność) oraz Pro Visual Mode (skupiony na jakości obrazu).
Największą nowością będzie jednak zawartość gameplayowa. "Terran Armada" wprowadzi zupełnie nową linię fabularną, obejmującą całe Zasiedlone Układy. Gracze zmierzą się z zagrożeniem ze strony zrobotyzowanych sił Terrańskiej Armady, poznają nowe postacie, odwiedzą nowe lokacje i podejmą decyzje wpływające na przyszłość ludzkości w kosmosie.
Z kolei darmowa aktualizacja "Free Lanes" znacząco zmienia sposób eksploracji. Najważniejszą nowością jest możliwość swobodnego podróżowania między planetami w obrębie jednego układu gwiezdnego w trybie rejsu. Podczas takich podróży gracze natrafią na nowe wydarzenia, aktywności i interakcje z załogą.
Aktualizacja wprowadzi również:
• nowe lokacje
• zasób X-Tech do ulepszania broni i statków
• nowych przeciwników z unikalnymi modyfikatorami zachowań
• pojazd lądowy – skoczek księżycowy
• ulepszenia placówek i nowe elementy zarządzania
• nowych członków załogi, w tym Murię i minibota
• ulepszenia systemu New Game+
Rozwijane jest także Przymierze Tropicieli (Trackers Alliance), które otrzymało pięć nowych przygód dla łowców nagród, oferujących dodatkowe cele i nagrody.
Bethesda ujednoliciła również ceny gry na wszystkich platformach. "Starfield
" będzie dostępny w następujących wariantach:
• Podstawowa wersja: 219 PLN
• Edycja Deluxe: 299 PLN
• Ulepszenie do Deluxe: 111,50 PLN
• DLC Shattered Space: 89 PLN
• DLC Terran Armada: 44 PLN
Edycja Deluxe zawiera oba dodatki fabularne. Właściciele Premium Edition na Xboxie i PC otrzymają "Terran Armada" bez dodatkowych opłat.
Zobacz zwiastun DLC do "Starfield"
Premiera "Starfield
" na PlayStation 5 odbędzie się 7 kwietnia. Gra będzie dostępna na PS5, Xbox Series X/S oraz PC. Dzięki ogromnej aktualizacji i nowej zawartości to najlepszy moment, by rozpocząć (lub kontynuować) przygodę w jednym z największych RPG-ów ostatnich lat.