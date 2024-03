Start sprzedaży karnetów i akredytacji na 21. MDAG w zupełnie nowym systemie!

Festiwal to nieustanny rozwój

Wspólnie ułatwiamy życie

Jak każdy festiwal Millennium Docs Against Gravity co roku stara się zaskakiwać nie tylko programem filmowym, ale też rozwiązaniami, które ułatwiają życie wszystkim przychodzącym do kina. Przy okazji 21. edycji MDAG dzięki wsparciu marki Visa - jednego ze światowych liderów płatności cyfrowych, został uruchomiony nowy system akredytacji i karnetów. Do końca kwietnia lub wyczerpania puli można zakupić karnet na warszawską edycję festiwalu w cenie 300 zł lub ubiegać się o akredytację branżową bądź medialną (220 zł).Aby kupić karnet lub zgłosić wniosek o akredytację, należy zarejestrować/zalogować się na stronie book.mdag.pl Jeśli posiadasz już konto w naszym serwisie vod.mdag.pl - wystarczy, że dodasz swojego maila do nowego serwisu. W przypadku Karnetów w kolejnym kroku należy wypełnić krótki formularz i dokonać płatności. W przypadku Akredytacji – prosimy o wypełnienie formularza i wysłanie zgłoszenia. W ciągu kilku dni odpowiemy na zgłoszenie.Prawdziwą rewolucją dla wszystkich osób uczestniczących w MDAG będzie możliwość zarezerwowania w systemie elektronicznej wejściówki na każdy pokaz oraz odwołania jej. To pozwoli zaoszczędzić cenny czas między seansami, który do tej pory trzeba było przeznaczyć na wizytę w Centrum festiwalowym i odebranie fizycznej wejściówki."Obszarem, który przeszedł rewolucję, jest system karnetów i akredytacji. Do tej pory pracowaliśmy z zewnętrznymi Partnerami technologicznymi, jakimi były bileterie. I choć ich elastyczność oraz chęć budowania nowych ułatwień dla publiczności była na najwyższym poziomie, ciągle jednak brakowało kilku elementów, które pozwoliłyby nam poczuć pełną satysfakcję. Postanowiliśmy więc zbudować własny system. Osoby, które zakupią karnet lub akredytację medialną czy branżową, będą mogły rezerwować online wejściówki na seanse. Wszystko to w naszym systemie na stronie book.mdag.pl. Wszyscy będą mieli stały dostęp do swoich rezerwacji oraz możliwość zarządzania nimi. Nie będą musieli też niczego drukować. A jednocześnie i tak będą mieli możliwość odbierania wejściówki stacjonarnie w każdym z warszawskich kin, jeśli taka formuła będzie dla nich wygodniejsza. Wszystko to będzie opierało się na prostym kalendarzu, który zbudowaliśmy na wzór kalendarza do zakupu biletów pojedynczych" - mówiPowstanie systemu nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie marki Visa, która współpracuje z festiwalem już od trzech lat. W tym czasie zakres naszych działań się rozszerzał i podczas 21. edycji MDAG Visa po raz kolejny nie tylko przyzna Nagrodę dla najlepszego debiutu i zaprosi wszystkich kinomanów na wystawę doświadczeń VR, ale będzie również partnerem debaty o determinacji sportowców olimpijskich oraz ułatwi publiczności codzienność poprzez szybkie, wygodne i bezpieczne płatności online w nowym systemie karnetów i akredytacji."Współpraca z marką Visa jest dla nas szczególnie ważna, bo pozwala nam być w pełni nowoczesnym festiwalem. Z jednej strony wpływa na program - możemy zaprezentować publiczności przegląd niezwykłych doświadczeń VR, które w dużej mierze są przyszłością kina. Organizując konkurs dla najlepszego debiutu, pokazujemy z kolei świeże spojrzenie na sposób opowiadania historii, które prezentuje nowe pokolenie filmowców. Nasza współpraca ma też bardziej praktyczny wymiar. W tym roku wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom publiczności w zakresie wygody uczestnictwa w MDAG. Nowy system karnetów i akredytacji pozwoli uniknąć konieczności stania w kolejce do Centrum festiwalowego" - mówi"W Visa cały czas myślimy o kolejnych innowacjach płatniczych i o tym, jak zapewnić do nich powszechny dostęp. Inspiracją są dla nas młodzi ludzie. Pokolenie Alfa, czyli osoby urodzone po 2010, oczekuje świata funkcjonującego bez zakłóceń, w którym doświadczenia cyfrowe są płynne, wszystko jest proste i na jedno kliknięcie, a najlepiej w ogóle bez klikania. Rozumiemy ich potrzeby i cieszymy się, że możemy zapewnić szybszy i bardziej bezpieczny zakup biletów online i tym samym wspaniałe doświadczenia filmowe wszystkim uczestnikom festiwalu" - dodaje