Strajk głodowy przyniósł skutek. Jafar Panahi, reżyser "Taxi-Teheran", zwolniony z więzienia

Jafar Panahi zwolniony z więzienia

Dlaczego Jafar Panahi trafił do więzienia?

Kim jest Jafar Panahi?

został zwolniony z więzienia. Informacja została przekazana lokalnym mediom przez, żonę reżysera, i jej prawników. O zatrzymaniu twórcy "" pisaliśmy w lipcu ubiegłego roku.Informacja o zwolnieniu Jafara Panahiego z więzienia spotkała się z r. Saleh Nikbakht, prawnik reżysera, tak skomentował sprawę:– zadeklarował Panahi W ubiegłym roku irański system opresji doprowadził do aresztowania dwóch filmowców. Jafar Panahi wraz z prawnikami postanowił dowiedzieć się, jaki los spotkał Mohammada Rasoulofa . Zamiast tego sam został aresztowany i osadzony w cieszącym się wyjątkowo złą sławą więzieniu Evin.Jak się okazało,. Po tym, jak poparł antyrządowe demonstracje w 2010 roku,oraz otrzymałoraz opuszczania kraju. Panahi spędził w więzieniu dwa miesiące. Następnie został zwolniony i większość czasu spędzał w areszcie domowym. Pomimo zakazu kręcenia filmów wykorzystał każdą możliwą lukę w zasądzonym wyroku, by zrealizować kolejne dzieła. Jafar Panahi to jeden z najważniejszych współczesnych reżyserów z Iranu. W swojej twórczości. Opowiadał o nich m.in. w filmach " Biały balonik ", " Lustro " czy " Krąg ". Jego " Taxi-Teheran " zostało nagrodzonew Berlinie, a " Krąg " zdobyłw Wenecji.Zobaczcie zwiastun ostatniego filmu Jafara Panahiego , prezentowanego na ubiegłorocznym festiwalu w Wenecji melodramatu "":