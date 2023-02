Jafar Panahi rozpoczyna strajk głodowy w więzieniu

Tragiczna sytuacja Jafara Panahiego

Irański reżyser Jafar Panahi rozpoczyna strajk głodowy. To akt protestu przeciwko dalszemu zatrzymywaniu go w więzieniu Evin pomimo unieważnienia wyroku przez Sąd Najwyższy w Teheranie.Sześcioletni wyrok dla Panahiego trwa dalej, choć prawniczka reżysera, Saleh Hikbakht doprowadziła do jego unieważnienia. Panahi zdecydował się na ten desperacki krok zaledwie kilka dni po tym, jak stało się jasne, że "kara" może zostać zamieniona na kaucję."Oświadczam, że protestuję przeciwko nielegalnemu i nieludzkiemu traktowaniu przez lokalne władze sądownicze i więzienne, których jestem zakładnikiem. Z dniem 1 lutego rozpoczynam strajk głodowy. Nie będę przyjmował żadnych pokarmów, nie będę pił i zażywał lekarstw aż do czasu mojego uwolnienia. Wytrwam w tym postanowieniu do czas, gdy moje martwe ciało zostanie wyniesione z więzienia" - zadeklarował Panahi W ubiegłym roku irański system opresji doprowadził do aresztowania dwóch filmowców. Jafar Panahi wraz z prawnikami postanowił dowiedzieć się, jaki los spotkał Mohammada Rasoulofa i Mostafę Al-Ahmada. Zamiast tego sam został aresztowany i osadzony w cieszącym się wyjątkowo złą sławą więzieniu Evin.Jak się okazało, zatrzymano go w związku z wyrokiem sprzed 12 lat. Po tym, jak poparł antyrządowe demonstracje w 2010 roku, został zatrzymany i skazany na sześć lat pozbawienia wolności oraz otrzymał 20-letni zakaz kręcenia filmów oraz opuszczania kraju. Panahi spędził w więzieniu dwa miesiące. Następnie został zwolniony i większość czasu spędzał w areszcie domowym.Pomimo zakazu kręcenia filmów wykorzystał każdą możliwą lukę w zasądzonym wyroku, by pozostać reżyserem. Jego " Taxi-Teheran " w 2015 roku zdobyło Złotego Niedźwiedzia. A ostatni film - ubiegłoroczny " Rok nieustającej burzy " - miał swoją premierę w Cannes. To nie jest film " (2011), " Pardé " (2013), " Taxi-Teheran " (2015) i " Rok nieustającej burzy " (2021). Jeden z najważniejszych współczesnych reżyserów z Iranu był kilkukrotnie wyróżniany w Cannes. Jego " Taxi-Teheran " zdobył Złotego Niedźwiedzia w Berlinie, a " Krąg " - Złotego Lwa w Wenecji.