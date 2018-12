Styczeń w HBO GO – nowe seriale i filmy

Nowe seriale:

Rok 2019 w HBO GO rozpocznie się pod znakiem dużej różnorodności – wśród nowych produkcji będą zarówno debiutujące seriale, jak i kontynuacje tych dobrze znanych i cenionych tytułów. Styczeń otworzy premiera piątego sezonu serialu Idrisem Elbą w roli piekielnie inteligentnego i stroniącego od ludzi Johna Luthera, detektywa z londyńskiej jednostki policyjnej. Następnie użytkowników serwisu czekać będzie premiera dwóch europejskich produkcji: pierwszego chorwackiego serialu HBO Europe –, czyli historii czworga przypadkowych osób, których losy nieoczekiwanie splatają się nieoczekiwanie, oraz trzeciego sezonu czeskiejW połowie miesiąca pojawi się wyczekiwany trzeci sezon serialu HBO Mahershalą Alim w roli głównej, a kilka dni później– produkcja przedstawiająca losy grupy outsiderów, którzy w drugiej połowie lat osiemdziesiątych doprowadzili do krachu na nowojorskiej giełdzie. Dla fanów historii o obcych zaplanowana została premiera– nowej serialowej opowieści inspirowanego filmem pt.Miłośnicy komiksów również znajdą dla siebie nowe propozycje – wśród nich będzie. Przedpremierowo jeden odcinek zostanie udostępniony już 20 grudnia po godz. 17.00 w HBO GO.W styczniu do HBO GO powrócą także kolejne sezony zabawnych produkcji HBO – Benem Sinclairem orazNie zabraknie też nowości filmowych. Będą wśród nich- kolejna widowiskowa produkcja DC, tym razem o grupie superbohaterów, której celem jest ochrona ludzkości,- film telewizyjny HBO i BBC z Benedictem Cumberbatchem w roli Dominica Cummingsa, głównego stratega kampanii na rzecz wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, czy Johnem Krasinskim oraz Emily Blunt wcielającymi się w małżeństwo, które stara się przetrwać w świecie pełnym potworów reagujących na najmniejszy dźwięk.W nadchodzącym miesiącu najmłodsi widzowie będą mogli spędzić czas m.in. w towarzystwie chłopca, który zostaje zamieniony w owada i musi znaleźć się w tej niecodziennej sytuacji, czyli filmu, a miłośnicy sportowych dokumentów będą mogli zajrzeć za kulisy przygotowań do walki Tigera Woodsa i Phila Mickelsona w filmieZ każdym miesiącem kolekcja HBO GO powiększa się o nowe tytuły. Aktualnie w ofercie znajduje się około 800 filmów i ponad 200 seriali.Więcej o wybranych pozycjach z oferty HBO GO w styczniu:– 24 stycznia, ale przedpremierowo jeden odcinek będzie dostępny 20 grudnia po godz. 17.00– 1 stycznia, kolejne odcinki codziennie- 2 stycznia, cały sezon– 6 stycznia, cały sezon– 7 stycznia, pierwsze cztery odcinki– 14 stycznia, pierwsze dwa odcinki– 16 stycznia- 21 stycznia– 21 stycznia– 21 stycznia– 21 stycznia– 26 stycznia– 25 stycznia– 1 stycznia w HBO GO oraz 6 stycznia w HBO– 7 stycznia- 13 stycznia- 20 stycznia– 20 stycznia- 26 stycznia– 27 stycznia– 4 stycznia, cały sezon– 12 stycznia- 1 stycznia– 7 stycznia, trzeci odcinek produkcji– 27 stycznia