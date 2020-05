Szykujcie się na kolejny "Upload"

Jeden z najciekawszych seriali, które możecie obecnie znaleźć na Amazon Prime Video, " Upload ", doczeka się kolejnego sezonu. Platforma dała właśnie zielone światło na jego realizację. I to ledwie tydzień po premierze pierwszej serii.Nie wiadomo na razie, ile odcinków będzie liczyć druga seria. Wiadomo natomiast, że znów będzie odpowiadał za nią Greg Daniels (" The Office "). "Jestem podekscytowany możliwością ponownej pracy z tą cudowną ekipą i obsadą. Sam chce się dowiedzieć, co się stanie z Norą, Nathanem i Ingrid oraz ich całym światem" - zapewnia showrunner. Czekacie?Wspomniani bohaterowie żyją w 2033 roku, gdy człowiek stojący na krawędzi śmierci może przenieść swoją świadomość do wirtualnego życia po życiu. Ciężko ranny w wypadku samochodowym Nathan ( Robbie Amell ) decyduje się na taki krok - chce zamieszkać w luksusowej rzeczywistości swojej dziewczyny Ingrid ( Allegra Edwards ) oraz jej rodziny. Na miejscu nawiązuje jednak zaskakującą relację z Norą ( Andy Allo ), "aniołem" oddelegowanym do opieki nad żółtodziobem w cyfrowych zaświatach.