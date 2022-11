Najlepsze filmy i seriale o życiu po śmierci. Top 10 produkcji, które warto obejrzeć

Oto serial, którego tematem jest nowe życie... po życiu. W " Upload " oglądamy przyszłość, gdzie umierających można "zuploadować" do wirtualnych hoteli. Główny bohater to imprezowicz i programista z LA, Nathan ( Robbie Amell ), który ginie w samochodowym wypadku i trafia do jednego z takich miejsc. Twórcy zaczynają od pokazywania zabawnej strony tej wizji przyszłości, ale im dalej w serial, tym bardziej zaczyna on przypominać jakąś ponurą przepowiednię rodem z " Czarnego lustra ".