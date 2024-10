TOP: bohaterowie horrorów, których nie chcielibyśmy spotkać

Lubicie horrory? Z okazji Halloween przygotowaliśmy dla was zestawienie najbardziej przerażających postaci. Od szaleńca z siekierą po demony z piekła rodem – poznajcie nasze TOP 5.W pierwszym rozdziale przerażającej sagi "Obcy", załoga statku Nostromo odpowiada na sygnał wołania o pomoc pochodzący z opustoszałej planety i odkrywa śmiercionośną formę życia, która wykorzystuje ludzkie ciało do swego rozwoju. Teraz wszyscy na pokładzie muszą walczyć nie tylko o życie, lecz także o przetrwanie całego gatunku ludzkiego.Pisarz Jack Torrance ( Jack Nicholson ), który miał w przeszłości problemy z alkoholem, podejmuje pracę zimowego dozorcy w hotelu położonym wysoko w Górach Skalistych, gdzie on, jego żona ( Shelley Duvall ) i ich mający problemy psychiczny synek mają mieszkać sami aż do wiosny. Kiedy jednak pierwsza zamieć śnieżna zamyka drogę, skumulowana zła energia zaczyna doprowadzać Jacka do szaleństwa. Jego żona i syn starają się znaleźć jakąś drogę ucieczki.Do opuszczonego domku w górach przybywa na weekend piątka studentów. Na miejscu znajdują "Necronomicon" – legendarną księgę zmarłych i nagraną na taśmę inwokację przywołującą demony.Nastoletnią Nancy Thompson ( Heather Langenkamp ) dręczą koszmarne sny. Pojawia się w nich przerażający mężczyzna o spalonej twarzy i stalowych ostrzach zamiast palców u ręki. Pewnej nocy dziewczyna zaprasza do domu trojkę swoich przyjaciół. Ich również odwiedza we śnie ten sam tajemniczy psychopata. Co gorsza, jedna z dziewcząt zostaje w nocy zamordowana. Policja oskarża o zbrodnię jej chłopaka, jednak wkrótce i on ginie śmiercią tragiczną. Nancy dowiaduje się, że mężczyzna ze snów to Freddy Krueger ( Robert Englund ), seryjny morderca dzieci, który przed laty został zlinczowany przez rodziców swoich ofiar. Wygląda na to, że potwór zamierza powrócić do świata żywych.Frank Cotton rozwiązuje tajemnicę magicznej kostki Lamarchanda i wkracza w świat Cenobitów piekielnego wymiaru, w którym ból i rozkosz są nierozłączne. Przywrócony przez przypadek do życia powraca za Ziemię jako przerażające monstrum. To jednak dopiero początek koszmaru. By stać się na powrót człowiekiem, Frank potrzebuje ofiar... Te zaś postanawia dostarczyć mu znudzona spokojem i nudnym życiem bratowa. Tymczasem demoniczni Cenobici ze złowrogim Pinheadem na czele wcale nie zamierzają rezygnować ze swojego łupu i zrobią wszystko, by Frank znowu zaczął cierpieć.