TOP: na co do kina? Najgorętsze premiery września 2024

Wśród wrześniowych premier znajdziecie m.in. kontynuację kultowego klasyka Tima Burtona (" Beetlejuice, Beetlejuice "), gorące premiery z tegorocznego festiwalu w Cannes (" Rodzaje życzliwości ", " Substancja ") oraz anglojęzyczną wersję duńsko-holenderskiego thrillera, który wciąż przyprawia nas o dreszcze (" Nie mów zła "). Sprawdźcie, co jeszcze polecamy.Beetlejuice powraca! Po nieoczekiwanej tragedii rodzinnej trzy pokolenia Deetzów wracają do domu w Winter River. Lydię wciąż prześladuje wspomnienie Beetlejuice'a. Teraz jej życie staje na głowie, kiedy jej buntownicza nastoletnia córka, Astrid, znajduje tajemniczą makietę miasteczka na strychu. Tym samym przypadkiem zostaje otwarty portal prowadzący w zaświaty. W obu światach w powietrzu wiszą kłopoty, tak więc kwestią czasu jest, kiedy ktoś trzykrotnie wypowie imię Beetlejuice'a, a podstępny demon wróci, żeby wywołać chaos taki, jaki tylko on potrafi."Rodzaje życzliwości" to trzy pozornie odrębne nowele filmowe połączone – choć nie jedynie – osobami aktorów powracających w nowych wcieleniach. Odarty z godności menedżer próbuje wyrwać się z korporacyjnego ślepego posłuszeństwa szefowi, żona policjanta - ocalała z katastrofy biolożka - chce odbudować relację z mężem kwestionującym jej powrót, a członkini sekty ma za zadanie znaleźć osobę o mocy wskrzeszania zmarłych. Najnowszy obraz Yorgosa Lanthimosa, wypełniony humorem i absurdem, można odczytywać na wielu poziomach – jednym z nich jest ludzka bezradność w obliczu przypadku i przeznaczenia.Jest rok 1938. Lee Miller, wzięta modelka i muza artystów, próbuje swych sił jako fotografka. W świecie zdominowanym przez mężczyzn codziennie musi udowadniać swoją wartość. Nie chce zajmować się jedynie modą i fotografowaniem pięknych wnętrz. Ma wielki talent do wydobywania w obrazach prawdy o ludzkim życiu, do nawiązywania niezwykłego porozumienia z bohaterami swoich fotografii, szczególnie kobietami. Gdy Europa pogrąża się w koszmarze II Wojny Światowej, Miller nie chce oglądać jej z bezpiecznej odległości. Wyrusza na front, by jako korespondentka wojenna brytyjskiego "Vogue'a" pokazać światu tragiczną prawdę o ludzkim wymiarze wojny. Jako jedna z pierwszych fotografów widzi z bliska poświęcenie żołnierzy, cierpienie cywilów i koszmar niemieckich obozów koncentracyjnych.Doceniony na festiwalu w Wenecji, wizjonerski film mistrza francuskiego kina Bertranda Bonello , inspirowany legendarnym opowiadaniem Henry'ego Jamesa . Jest rok 2044, kontrolę nad ludźmi sprawuje sztuczna inteligencja, która głosem Xaviera Dolana , także współproducenta filmu, namawia Gabrielle (zjawiskowa Léa Seydoux w kilku odsłonach!), by poddała się procedurze eliminacji silnych uczuć, łączących ją z poprzednimi wcieleniami. Odnajdujemy ją w Paryżu w 1910 roku, gdy w pałacowym wnętrzu spotyka Louisa, który niczym X zprzekonuje ją, że poznali się już wcześniej. Tak zaczyna się – ujęta w widowiskową formę melodramatu, science fiction, thrillera i filmu grozy – spektakularna i zaskakująca historia wiecznie niespełnionej miłości i nigdy nieprzezwyciężonego strachu. Niezwykły wizualnie film Bonello dąży do rozsadzenia ram kinowego ekranu i doświadczenia filmowego."Nie mów zła" to anglojęzyczna wersja "Gości", głośnego thrillera Christiana Tafdrupa. Młode małżeństwo podczas wakacji zaprzyjaźnia się z inną parą. Kilka tygodni później postanawiają skorzystać z ich zaproszenia na weekend. Zachowanie gospodarzy wydaje się jednak coraz bardziej dziwne.Blask gwiazdy Elisabeth Sparkle, niegdyś ulubienicy tłumów, przygasa. Gdy producenci jej programu postanawiają zastąpić ją młodszą aktorką, kobieta czuje się upokorzona. Postanawia skorzystać z usług tajemniczej firmy oferującej stworzenie jej nowej – lepszej i młodszej – wersji. Niestety wkrótce sprawy wymykają się spod kontroli.Czwórka uzależnionych krzyżowo anonimowych alkoholików, żeby uratować swój ośrodek terapeutyczny, podejmuje się przeszmuglowania przez całą Polskę dwóch cystern spirytusu. Dla własnego bezpieczeństwa porywają w podróż swojego terapeutę. Podróż okazuje się jednak bardziej niebezpieczna niż się spodziewali, bo w ślad za nimi – a raczej za nielegalnym alkoholem, który przewożą – podąża również celniczka, która nie do końca jest tym, za kogo się podaje. Od tej pory wszystko się komplikuje. Czy Leszkowi, Wioli, Dominikowi, Karolinie i Wojtkowi uda się zakończyć misję, ale też nie ulec słabościom i nie przerwać terapii?