TOP 5: Reportaże społeczne w Arte.tv warte obejrzenia

TOP 5 najciekawszych reportaży społecznych w Arte.tv





Z okazji pięciolecia Arte.tv po polsku przejrzeliśmy bogatą bibliotekę platformy i wybraliśmy dla Was najciekawsze reportaże z zakresu tematyki społecznej. Są wśród nich tytuły poruszające takie zagadnienia, jak mizoginia w internecie, stygmatyzacja otyłości, a także zmiany w praktykach seksualnych w dobie mediów społecznościowych.Sprawdźcie też nasze propozycje TOP 5 najciekawszych filmów pełnometrażowych Wszystkie produkcje – od początku istnienia platformy ponad 5 000 programów i koncertów – dostępne są za darmo na stronie Arte.tv Liczby są szokujące. Według Europejskiego Lobby Kobiet w 2017 roku 73% kobiet spotkało się z nękaniem w sieci i mediach społecznościowych. To 27 razy częściej niż mężczyźni. Autorki dokumentu " #Szmata " – Florence Hainaut Myriam Leroy – udowadniają, że cyberprzemoc to nie odosobnione przypadki typowe dla przestrzeni w internecie. Nie jest to też kwestia pecha czy wina anonimowości. Wnikliwa analiza autorek pokazuje, że to, co dzieje się w sieci, jest kontynuacją przemocy systemowej zapisanej w kulturze – kobiety doświadczają jej bowiem każdego dnia i od zawsze. Zespół specjalistów w tej dziedzinie przybliża widzom socjologiczne i prawne aspekty tego zjawiska.Film można obejrzeć TUTAJ Bohaterką dokumentu jest Gabrielle Deydier mierząca 154 cm i ważąca 125 kg. Od lat cierpi na problemy hormonalne i z powodu kpiących spojrzeń ludzi, którzy oczekują od innych bycia fit jako standardu wyglądu całego społeczeństwa. Gabrielle zmęczona ciągłym moralizatorstwem i dobrymi radami pisze książkę, która w założeniu ma się stać podręcznikiem samoakceptacji w świecie owładniętym tyranią szczupłości. Głos w filmie zabiera także Clementine Desseaux, wzięta francuska modelka w rozmiarze 44-46, której zdaniem oczekiwania ludzi co do wyglądu innych są wyolbrzymione. W efekcie niewiele osób jest w stanie im sprostać, a za to wiele z ich powodu cierpi. Autorzy próbują rozbić mity na temat otyłości i udowadniają, jak fałszywe są nasze wyobrażenia na temat piękna.Film można obejrzeć TUTAJ Czy posiadanie dzieci w czasach, gdy wisi nad nami widmo katastrof klimatycznych, kończących się surowców i olbrzymich migracji całych społeczeństw jest rozsądne czy to zwykły akt egoizmu? Czy współczesne problemy nie pokazują jasno, że czas najwyższy ograniczyć liczbę ludzi na świecie, bo zbliżający się wielkimi krokami światowy kryzys spowodowany jest przeludnieniem? Nad tymi kwestiami zastanawiają się członkowie organizacji BirthStrike, których zdaniem nadchodzą zbyt niebezpieczne czasy, by myśleć o posiadaniu dzieci. 33-minutowy dokument przybliża ich punkt widzenia i zapoznaje widzów argumentami w temacie rezygnacji z rodzicielstwa.Film można obejrzeć TUTAJ Podczas gdy Zachód zastanawia się nad sensem posiadania dzieci, w regionie Malawi trwa walka z tradycją wydawania za mąż nieletnich dziewczynek. Za nowym prawem ukrócającym ten proceder stoi bohaterka filmu Theresa Kachindamoto, która anulowała 2 tysiące podobnych małżeństw i zarządza 540 wioskami. Jako szanowana i rewolucyjna władczyni działa na rzecz praw dziewcząt i poprawy ich dostępu do edukacji. Z filmu płynie pokrzepiające przesłanie, że w świecie z pozoru pozbawionym nadziei realne zmiany są jak najbardziej możliwe.Film można obejrzeć TUTAJ Autorka filmu Julie Talon oddaje głos dziewczynkom i chłopcom w wieku od 12 do 23 lat, by zapytać ich o ich stosunek do seksu i gry wstępnej. Jak się okazuje w tym poruszającym reportażu, w dobie mediów społecznościowych i trywializacji pornografii tak zwana gra wstępna odbywa się coraz bardziej przedwcześnie – miejsce pierwszych pocałunków zastępuje seks oralny, a odbyta bądź nie inicjacja służy za kryterium włączenia bądź wyłączenia z danej grupy. Niezależnie od tego, co może się wydawać, że już wiemy w tym temacie, warto wysłuchać autentycznych zwierzeń współczesnych nastolatków.Film można obejrzeć TUTAJ W ofercie darmowej platformy VOD Arte.tv wśród wielu dokumentów i reportaży z całego świata znajdziecie także zapisy KONCERTÓW takich gwiazd muzyki, jak Sting Cigarettes After Sex , a także koncerty muzyki klasycznej pod batutami uznanych dyrygentów.