TOP 5: Najciekawsze filmy pełnometrażowe do obejrzenia w Arte.tv

W ofercie Arte.tv – darmowego serwisu VOD – znajdziecie szeroką gamę ciekawych filmów dokumentalnych, fabularnych, a także reportaży z najróżniejszych dziedzin życia (nauka, kultura, historia, podróże), jak również koncerty oraz występy sceniczne. Wszystkie dostępne za darmo i z polskimi napisami.Specjalnie dla Was przejrzeliśmy bogatą bibliotekę Arte.tv i wybraliśmy filmy pełnometrażowe – dokumenty i filmy fabularne – warte uwagi. Wśród nich głośny dokument " Makala " nagrodzony Grand Prix Tygodnia Krytyków w Cannes oraz " Królestwo Maliki " portretujący powolne życie mieszkańców Sahary.Sprawdźcie też nasze propozycje TOP 5 reportaży o tematyce społecznej Jacqueline Zünd , reżyserka filmu " Bezsenni " z 2010 roku, w którym przyglądała się osobom pozbawionym przez długi czas snu, tym razem zwróciła kamerę na trzech dojrzałych mężczyzn z różnych zakątków świata, którzy mierzą się ze straconym czasem, zmarnowanymi szansami i ostatnimi nadziejami na zmiany. Jednym z nich jest Amerykanin, który w pojedynkę przemierza kraj kamperem z nadzieją na zawiązanie nowych znajomości; jest też emerytowany Japończyk, który właśnie zdał sobie sprawę, że z powodu całkowitego poświęcenia się pracy nie poznał swoich własnych dzieci; a także Brytyjczyk, który odnajduje się w Hiszpanii jako performer drag queen. Zünd we wnikliwy i poruszający sposób udało się uchwycić samotność starzejących się osób, które toczą walkę o nowy początek, podczas gdy czasu coraz mniej.Film do obejrzenia TUTAJ W swoim dokumencie Borys Lankosz próbuje uchwycić fenomen jednego z najsłynniejszych i najwybitniejszych polskich pisarzy – Stanisława Lema , którego sława sięga najdalszych zakątków świata. Jego dzieła przetłumaczone zostały na 41 języków i sprzedały się w ponad 30 mln egzemplarzy. Życie osobiste Lema pozostaje jednak do tej pory zagadką. Jak udało mu się przetrwać Holokaust? Jaki był jego prawdziwy stosunek do komunizmu, skoro pisał utwory propagandowe i uczestniczył w nielegalnej działalności opozycyjnej jednocześnie? Jak udało mu się monitorować postęp międzynarodowej nauki i technologii z tak niezwykłą dokładnością, żyjąc na obrzeżach Krakowa, za Żelazną Kurtyną, pod represyjnym reżimem, który cenzurował wszystko, w tym prywatne listy? Dlaczego pisał dla "Tygodnika Powszechnego", jednocześnie otwarcie mówiąc o swoim ateizmie? Film złożony z archiwalnych kolaży, inscenizacji oraz unikalnych fragmentów wywiadów daje wgląd nie tylko w biografię twórcy, lecz także w burzliwą historię Europy Środkowo-Wschodniej, która go ukształtowała.Film do obejrzenia TUTAJ Bohaterką nakręconego w 2015 roku filmu Mano Khalila jest 28-letnia Szwajcarka Mira, która odkrywa, że jej ojciec wcale nie umarł przed jej narodzinami, tylko wyjechał do Iraku. Idąc śladem rodzinnych tajemnic, dziewczyna trafia do Kurdystanu, gdzie za sprawą poznanego na miejscu przewodnika konfrontuje się z wojennymi traumami, zbrodniami i terroryzmem. W recenzjach " Jaskółki " czytamy, że film Khalila zachwyca przepięknymi krajobrazami i zupełnie nową perspektywą na pozornie znany temat.Film do obejrzenia TUTAJ Nagrodzony Grand Prix Tygodnia Krytyków w Cannes film Emmanuela Grasa opowiada o – jak mówi opis – "współczesnym Syzyfie". Młody mężczyzna z Demokratycznej Republiki Konga, chcąc zapewnić lepsze życie swojej rodzinie, każdego dnia jedzie 50 kilometrów do miasta, by tam sprzedawać węgiel. W recenzji na karcie filmu na Filmwebie przeczytacie: "Pięknie sfotografowany i pozbawiony odautorskiego komentarza film można w pierwszej chwili wziąć za fabułę – ma wyraźną, trzyaktową strukturę, obliczone z matematyczną precyzją zwroty akcji, a nawet wyraźną puentę, która pracuje na poziomie fabuły, warstwy symbolicznej oraz społecznego komentarza. Nie dajcie się jednak zwieść, to rasowe kino faktu". Odpalajcie.Film do obejrzenia TUTAJ Królestwo Maliki " / " Ulica pustynna nr 143 Dokument Hassena Ferhaniego przenosi widzów na algierską pustynię. To tu na skraju jednej z największych transafrykańskich autostrad swoją maleńką kawiarnię prowadzi starsza kobieta Malika. Częstując swoich klientów omletem i kawą, wysłuchuje ich opowieści, a w ciągu trzydziestu lat zebrało się ich naprawdę dużo. Niezakłócany do tej pory spokój zostaje zagrożony widmem powstającej tuż obok stacji benzynowej. Opowieść snuta przez Ferhaniego urzeka intymnym portretem zarówno Maliki, jak i jej gości, a także pustynnymi krajobrazami Sahary.Film do obejrzenia TUTAJ W ofercie telewizji Arte.tv wśród wielu dokumentów i reportaży z całego świata znajdziecie także zapisy KONCERTÓW takich gwiazd muzyki, jak Sting Cigarettes After Sex , a także koncerty muzyki klasycznej pod batutami uznanych dyrygentów.