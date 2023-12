TOP10 od ARTE.TV – najpopularniejsze produkcje 2023 roku

STARA KOBIETA I JEZIORO

TAJEMNICE MERYL STREEP

HISTORIA NUDYZMU W ARTE.TV

DŻIHAD W EUROPIE





SEN O ATOMIE, CZYLI PRAWDZIWA HISTORIA NAJGROŹNIEJSZEJ BRONI ŚWIATA I JEJ PRZECIWNIKA





MICHAEL DOUGLAS – ŻYCIE W CIENIU OJCA









PRAWDA O MAGDALENKACH, CZYLI MROCZNA HISTORIA IRLANDII





GAJALAND – ZIELONA SEKTA





DUET: BANDERAS - ALMODOVAR





NALEŻYSZ DO MNIE! KOBIETOBÓJSTWO W EUROPIE

Najchętniej oglądany dokument w 2023 roku na ARTE.tv. Liubov (co po rosyjsku oznacza "miłość") ma 80 lat. Od lat mieszka sama nad jeziorem Bajkał na Syberii. Z wygiętymi plecami i odmrożonymi palcami musi codziennie przebijać się przez lód, by wydobyć wodę z przerębla. Jednak nigdy się nie zniechęca. Opowiada nam o swojej miłości do tego miejsca, która jest tak szeroka i głęboka, jak sam Bajkał. Dla niego zniesie wszystko... Poruszający i poetycki dokument Vivien Pieper epatuje prostotą i wzrusza ukazaniem wartości, o których często zapominamy w dzisiejszym świecie.W dzieciństwie marzyła, aby zostać diwą operową, dlatego od małego chodziła na lekcje śpiewu. Podczas nauki w liceum dorabiała jako kelnerka i planowała iść na studia prawnicze, ale… zaspała na rozmowę kwalifikacyjną i uznała, że to znak. Niepoprawna perfekcjonistka i niedościgniona rekordzistka – nikt poza nią w historii kina nie zdobył 21 nominacji do Oscara. Meryl Streep zdaje się mocno stąpać po ziemi i jak sama powiada: jeżeli sam sobie prasujesz, to woda sodowa nie uderzy Ci do głowy. Meryl Streep pozostaje tajemnicą. Mimo to, w wieku 30 lat i z zaledwie 5 filmami na koncie dołączyła do filmowego panteonu gwiazd. Krucha i nieśmiała, przedstawia się często jako żona i matka czwórki dzieci. Od początku jednak bardzo świadomie budowała swoją karierę w Hollywood i nie uginała się pod naciskami z zewnątrz. Gdy dostała rolę Lindy w filmie " Łowcy Jeleni Michaela Cimino , ten nie napisał dla niej nawet dialogów. To ona swoimi słowami nadała tej postaci wyjątkowy charakter. Do filmu " Sprawa Kramerów " zgłosił ją jej agent, ale do roli dziewczyny, która miała zagrać nago w scenie z pieczonym kurczakiem. Jednak podczas przesłuchania Meryl stwierdziła, że doszło do nieporozumienia, ponieważ ona przyszła zagrać rolę żony – i wyłożyła swoją wizję tej postaci, która doprowadziła ją później do jej pierwszego Oscara.to czuły portret tej amerykańskiej gwiazdy o niezrównanej trajektorii. Sprzeciwiając się zasadom wieku i wszystkim szeptanym prawom hollywoodzkiego biznesu, Meryl Streep pozostaje do dziś największą i najlepiej opłacaną aktorką amerykańskiego kina. Od prawie 50 lat występuje co roku w kilku filmach lub serialach. Co sprawia, że od lat przyciąga przed ekrany tylu widzów?Dlaczego w większości miejsc na świecie nagość jest tabu? Czemu kultura i religia uczą nas, jak się ubierać, a wersję sauté naszego ciała akceptują tylko w dzieciństwie lub podczas seksu? I jak do tego wszystkiego ma się naturyzm? Ten XIX-wieczny trend wyrósł z chęci połączenia się z naturą i dziś zaczyna wpisywać się w nurt "body positive".Zamachy bombowe w Madrycie i zabójstwo reżysera filmowego Theo van Gogha w Holandii to tylko dwa przykłady licznych islamistycznych ataków terrorystycznych, które wstrząsnęły Europą w ostatnich dziesięcioleciach. Jak dżihad dotarł na nasz kontynent? Jaką rolę odegrały w tym wojny w Iraku i Syrii? Dlaczego przywódcom islamskim udało się zwerbować bojowników w Europie? Trzyczęściowy dokument ARTE.tv sięga do początków europejskiego dżihadu i szczegółowo śledzi jego ewolucję na przestrzeni ostatnich czterdziestu lat. Ruch ten, który rozpoczął się w Afganistanie w latach 80-tych, rozwijał się później w Bośni i podczas wojny domowej w Algierii w latach 90.Mógł być Oppenheimerem, ale wybrał inną drogę. Polski fizyk Józef Rotblat opuścił prestiżowy zespół naukowców pracujących nad Projektem Manhattan, mającym na celu stworzenie bomby atomowej. Poświęcił swoje życie walce z bronią jądrową w ramach pacyfistycznego ruchu naukowców Pugwash, którego celem było zachęcić naukowców do spotkań i refleksji nad rolą nauki w społeczeństwie. ARTE.tv przedstawia portret człowieka, który płynął pod prąd historii i otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla w 1995 roku. Film w 2009 roku był nominowany do nagrody Kanadyjskiej Gildii Scenarzystów, a w 2010 roku otrzymał nagrodę Gemini przyznawaną przez Kanadyjską Akademię Filmową i Telewizyjną.Filmto przede wszystkim zapis życiowej drogi jednego z najbardziej znanych aktorów Hollywood. W tym roku podczas ceremonii otwarcia 76. Festiwalu Filmowego w Cannes przyznano mu honorową Złotą Palmę. Jest on najstarszym synem wielkiej gwiazdy amerykańskiego kina, wielokrotnie nagradzanego Kirka Douglasa . Presja związana z ich pokrewieństwem była dla niego ogromnym ciężarem. Wielokrotnie musiał stawiać czoła trudnościom, które się z tym wiązały i dowodzić swojego talentu oraz umiejętności aktorskich. Przełożyło się to na jego życiowe decyzje - długo zmagał się z uzależnienie od alkoholu i prowadził bardzo chaotyczne życie prywatne. Potwierdzenie własnej wartości zajęło Michaelowi Douglasowi sporo czasu i jak twierdzi, dopiero nagroda Oscara pozwoliła mu wyjść z cienia sławy ojca. Po tym, jak Kirk zmarł w wieku 103 lat w 2020 roku, Michael został charyzmatyczną głową klanu Douglasów. Film opowiada o pracy i wysiłku, który musiał włożyć w to, aby zyskać uznanie i zaistnieć w świecie Hollywood jako odrębna jednostka. Dokument śledzi jego barwną biografię, wykorzystując niepublikowane wcześniej materiały archiwalne i stara się dotrzeć do sedna złożonej relacji ojciec-syn. Pokazuje jak Michael, który przez długi czas był postrzegany tylko jako syn Kirka, ostatecznie sam osiągnął światową sławę, dzięki czemu Kirk Douglas jest obecnie często nazywany "ojcem Michaela". W obrazie, aktor opowiada o sobie z uderzającą szczerością, zastanawiając się nad zawodem aktora i życiem w ogóle. Materiał można zobaczyć bez opłat na platformie streamingowej ARTE.tv pod linkiem: https://www.arte.tv/pl/videos/108938-000-A/michael-douglas-narodziny-gwiazdy/ 10 pralni Św. Marii Magdaleny pod opieką katolickich zakonów prało brudną bielizną w Irlandii w latach 1922-1996. Państwo, Kościół lub rodziny wysłały do obozów pracy tysiące kobiet wbrew ich woli. W konserwatywnej Irlandii azyle sióstr Magdalenek były instytucją powszechnie akceptowaną przez społeczeństwo i władze, bo pozwalały pozbyć się niewygodnych "upadłych" kobiet. Pralnie zaczęły znikać wraz ze zmianami w życiu społecznym, a także, kiedy przestały być opłacalne. Ostatni azyl zamknięto 25 września 1996 roku. Dokument "Zapomniane pralnie: Prawda o Magdalenkach" powstał na w oparciu o zeznania przetrzymywanych wbrew własnej woli kobiet. Opowiada szokującą historię systemu, który zniewolił ponad 10 000 kobiet na dziesięciolecia. Jest świadectwem ich doświadczeń i pokazuje, jak nawet dziś podejmowane są próby tuszowania prawdy na każdym poziomie - rodziny, parafii i państwa. Irlandzkie społeczeństwo w najlepszym przypadku przymykało oko, a w najgorszym wspierało, ułatwiało, a nawet czerpało zyski z funkcjonowania tych instytucji. Ten przełomowy obraz stanowi druzgocące oskarżenie sposobu, w jaki Kościół, państwo i społeczeństwo sprzysięgły się, aby zamknąć, uciszyć i zawstydzić całe pokolenie własnych sióstr i córek.W 1991 roku grupa ludzi z całej Europy uwierzyła w zbliżającą się katastrofę ekologiczną. Młodzi idealiści kierowani przez tajemniczego kanadyjskiego eko-guru Pierre'a Maltaisa chcieli znaleźć alternatywę dla zachodniego stylu życia i postanawili udowodnić, że możliwe jest życie z dala od miast, w zgodzie i bezpośredniej bliskości przyrody. Maltais twierdził, że jest potomkiem Indian Micmac, zalecał bliskość z naturą, ascezę i wyrzeczenie się struktur rodzinnych. Jednak utopia, jak w wypadku innych sekt, szybko zamienia się w koszmar dla jej członków. W serialu dokumentalnym, który można obejrzeć w ARTE.tv pod TYM LINKIEM , prezentowane są rozmowy z byłymi członkami "Plemienia", którzy opowiadają o swoim doświadczeniu, które zagrażało ich życiu.Dzięki Hollywood Antonio Banderas stał się najbardziej znanym na świecie aktorem pochodzenia hiszpańskiego. Jednak odkrył go Pedro Almodóvar , który jako jeden z pierwszych reżyserów pojął moc subtelnej gry aktorskiej oraz magnetyzującego uroku Banderasa. Podczas wieloletniej współpracy wytworzyła się między nimi niezwykła więź. Dokumentdostępny na ARTE.tv opowiada nie tylko o karierze aktora i reżysera, ale również o wzajemnym szacunku i wpływie, jaki mieli na siebie. Twórcy obrazu przyglądają się ich twórczej przyjaźni oraz przypomina najwybitniejsze filmy tego duetu. To także historia prawdziwej przyjaźni, która przetrwała próbę czasu. Dokument dostępny jest bezpłatnie na platformie ARTE.tv. pod linkiem: https://www.arte.tv/pl/videos/104769-000-A/antonio-banderas-i-pedro-almodovar/ Vanessa została poparzona kwasem przez swojego byłego chłopaka. Rebeccah zmarła od ciosów nożem zadanych przez jej partnera. Chahinez spłonęła, bo domagała się rozwodu. Leo został zabity przez ojca, ponieważ jego matka chciała się z nim rozstać. Dokument pt.dostępny w ARTE.tv prezentuje historie kobiet, które zostały okaleczone lub zginęły z rąk swoich ukochanych. Porzuceni i zranieni mężczyźni dokonali osobistej vendetty niszcząc nie tylko swoje partnerki, ale także własne życie, zaprzepaszczając szansę na przyszłość. Jakie mechanizmy działają u zabójców kobiet? Co mówią o naszych społeczeństwach? Twórcy tej produkcji analizują wybrane historie, badają skalę problemu oraz zadają pytania prawnikom, działaczkom i bliskim ofiar.