Takiego Bruce'a Willisa jeszcze nie znaliście!

"Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego", autorstwa Seana O’Connella, to nowość od Wydawnictwa Poznańskiego. Jeśli chcesz poznać bliżej gwiazdę "Szklanej pułapki", "Szóstego zmysłu" czy "Pulp Fiction", to ta książka jest dla Ciebie!
W zwyczajny środowy poranek, pod koniec marca 2023 roku, jedna z największych gwiazd filmowych na świecie ogłosiła zakończenie kariery. Nie zwołano konferencji prasowej, media branżowe w Hollywood nie zostały uprzedzone, a całości towarzyszył zaskakujący brak rozgłosu. Zamiast tego informacja o odejściu Bruce’a Willisa
z aktorstwa pojawiła się w prostym oświadczeniu na Instagramie jego byłej żony, Demi Moore
– wraz z tragiczną wiadomością, że Willis
cierpi na afazję, zaburzenie funkcji poznawczych, które z czasem przekształciło się w otępienie czołowo-skroniowe.
Był to smutny koniec kariery człowieka, który swego czasu był najlepiej opłacanym aktorem w Hollywood. Kariera ta jest tematem książki autorstwa Seana O’Connella. Autor zebrał w niej ekskluzywne, oryginalne wywiady z reżyserami, którzy współpracowali z Willisem
, a także z krytykami filmowymi i dziennikarzami analizującymi jego dorobek. Książka zawiera również autorską analizę filmów Willisa
, jego ścieżki kariery, ale także przemysłu filmowego, który uczynił go gwiazdą.
"Nic mnie nie powstrzyma — zwrócił się do widowni, a szeroki uśmiech zastąpił nagle gniewną miną. — Byłem atakowany przez terrorystów, asteroidy, krytyków filmowych, krytyków muzycznych, krytyków kulinarnych, prawników rozwodowych oraz łysinę, ale nic nie zdołało mnie powstrzymać. A to dlatego, że nazywam się Bruce Willis
."
Premiera książki "Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego"
w tłumaczeniu Mariusza Gądka została zaplanowana na 10 września. W ofercie Wydawnictwa Poznańskiego można już znaleźć między innymi autobiografię Alana Rickmana
("Prawdziwie, do szaleństwa. Dzienniki") czy biografię Maggie Smith
