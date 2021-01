Rusza Taniec Smoków. Zdjęcia prequela "Gry o tron" w kwietniu

Mamy dobrą wiadomość dla fanów " Gry o tron ". Zdjęcia do serialowego spin-offu " House of the Dragon " rozpoczną się 5 kwietnia. Oczywiście pod warunkiem, że sytuacja pandemiczna na to pozwoli.Zdjęcia realizowane będą w Los Angeles, Londynie oraz w Hiszpanii. Premiera planowana jest na 2022 rok.W " House of the Dragon " poznamy kulisy brutalnego konfliktu wewnątrz dynastii Targaryenów znanego jako Taniec Smoków. Wybuchł on po śmierci Viserysa I, ale to właśnie jego działania, kiedy był władcą Siedmiu Królestw, zasiały ziarna przyszłego konfliktu, w którym głównymi stronami były: Rhaenyra Targaryen (córka Viserysa, która wierzyła, że zostanie jego następczynią) oraz Alicent Hightower (druga żona Viserysa, która doprowadziła do koronacji swojego syna Aegona). House of the Dragon " będzie drugim serialowym prequelem "Gry o tron", który dotarł do etapu zdjęciowego. Pierwszym był projekt pod roboczym tytułem "Bloodmoon" (lub "The Long Night"), którego akcja miała rozgrywać się 5 tysięcy lat wcześniej w czasach Inwazji Andalów na królestwa Pierwszych Ludzi, a gwiazdą była Naomi Watts . Jesienią 2019 roku, w trakcie zdjęć do odcinka pilotowego, serial skasowano.Jeśli " House of the Dragon " nie wypali, to HBO ma w zanadrzu jeszcze kilka pomysłów na powrót do Westeros, Essos, Sothoros i Ulthos.