Ten film to lekcja empatii i tolerancji. "Czarny Młyn" już w kinach!

Już dzisiaj, 27 sierpnia, na ekrany kin wchodzi ekranizacja bestsellerowej powieści Marcina Szczygielskiego , pt. " Czarny Młyn ". To doskonałe kino rozrywkowe, które ma mądry przekaz. Podobnie jak " Cudowny chłopak ", którego w Polsce obejrzało ponad milion widzów, " Czarny Młyn " doskonali w dzieciach umiejętność empatii, ucząc akceptacji odmienności."Uwielbiam produkcje, które tak naprawdę rozpoczynają się po seansie, kiedy rozmawiamy z dziećmi. Uczymy ich wtedy najważniejszych wartości – tolerancji, miłości i wspólnoty. Ten film będzie znakomitym powodem ku temu, by taką rozmowę rozpocząć" – tak o filmie wypowiada się dziennikarz Jerzy Mielewski. Film spodobał się również Oliwii Bieniuk, która zachęcająco przekonuje, że film jest "przede wszystkim uroczy i familijny. Namawiam wszystkich do obejrzenia!". Nie tylko oni doceniają nowy obraz Mariusza Paleja. " Czarny Młyn " oswaja trudne emocje i sprawia, że na twarzach młodych widzów pojawi się uśmiech, od którego nie ma piękniejszego widoku. "Ten film jest cudowny, ciepły, mądry. Niesie ze sobą ważny przekaz" – dodaje aktorka Karolina Chapko . "Film mnie bardzo zaskoczył, dawno w Polsce nie widziałam podobnej produkcji. To jest film dla każdego – dla dzieci, rodziców, młodzieży" – mówi aktorka Agnieszka Kawiorska . "Warto się na niego wybrać całą rodziną" – puentuje dziennikarka Paulina Sykut – Jeżyna. Historia Iwa, jego niepełnosprawnej siostry Meli i ich przyjaciół poruszyła również widzów wielu filmowych festiwali i została doceniona przez selekcjonerów między innymi takich imprez jak: 38. Międzynarodowy Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino!, a także Schlingel International Festival czy Moscow International Children's Film Festival.Na ekranie zobaczymy obok wspaniałych aktorów młodzieżowych – Mateusza Winka (" Listy do M. "), Iwa Michała Lupę oraz Oliwię Ogorzelską . Film wyprodukował dom produkcyjny TFP, który stoi za sukcesem " Za niebieskimi drzwiami ". Dzięki kontekstowi akceptacji i tolerancji, do której dzieci muszą dojść własną drogą, kampanię wsparła Fundacja Polsat. Czarny Młyn " już w kinach!