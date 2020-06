Thomasin McKenzie zatańczy w balecie Bolszoj

Znana z " Jojo Rabbit " i " Zatrzyj ślady Thomasin McKenzie wcieli się w amerykańską baletnicę Joy Womack w filmie biograficznym "Joika".Womack, która ma obecnie 26 lat, jest drugą Amerykanką w historii, która ukończyła słynną moskiewską Akademię Baletu Bolszoj. Tańczyła w koreańskim Universal Ballet, a po powrocie do USA dołączyła do Boston Ballet. Film opowie o intensywnym treningu i pierwszej miłości, które wystawiły na próbę jej charakter. "Joika" to przezwisko, jakie nadano jej w Rosji.Tancerka osobiście nadzoruje trening aktorki do roli i będzie jej dublerką w bardziej wymagających scenach.Zdjęcia ruszą w 2021 roku w wolnej od koronawirusa Nowej Zelandii. Producenci zapowiadają wykorzystanie innowacyjnej cyfrowej technologii, by sprostać pandemicznym obostrzeniom. Scenarzystą i reżyserem jest James Napier-Robertson (" Genesis Potini ", " Nie jestem Harrym Jensonem ").