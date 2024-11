To co, bawimy się? Eryk Lubos urządza jatkę w filmie "Diabeł"

"Diabeł": o filmie

Głównym bohaterem filmu "Diabeł" jest Maks ( Eryk Lubos ), dla którego przez ćwierć wieku armia była jedyną rodziną. Kiedy opuścił jej szeregi, stracił sens życia. Mężczyzna wraca do rodzinnego miasteczka i trafia w sam środek wojny gangów. Wspierany przez przyjaciółkę, byłą dowódczynię oraz wiernego psa weterana, musi opowiedzieć się po jednej ze stron i stanąć do walki, której wynik zdaje się z góry przesądzony. Stawką jest nie tylko życie Maksa, ale i miłość, która może go ocalić. W małym śląskim miasteczku rozpętuje się wojna. Dla jednych piekło na ziemi. Dla „Diabła” prawdziwy dom.W obsadzie prócz Lubosa znaleźli się: Krzysztof Stroiński, O.S.T.R. oraz Marek Dyjak . Scenariusz na podstawie własnej powieści napisał Robert Ziębiński . Za kamerą stanął Błażej Jankowiak , dla którego jest to pełnometrażowy debiut reżyserski.