Lubos, Gałązka, Popławska na plakatach filmu "Diabeł"

Zwiastun filmu "Diabeł"

Postać Maksa, grana przez Eryka Lubosa , narodziła się podczas rozmów z weteranami Jednostki Wojskowej GROM. Robert Ziębiński , autor scenariusza i powieści "Diabeł", spędził z żołnierzami ponad dwa lata, słuchając ich opowieści o tym, jak wygląda życie "po armii". Część weteranów odnajdywała się w cywilnych realiach bez problemów, inni bezustannie szukali swojego miejsca, a pozostali próbowali łączyć przeszłość z teraźniejszością, pracując dla wojska lub "obok" niego. Tak zaczął "rodzić się" Maks "Diabeł" Achtelik - żołnierz wyrzucony ze służby w tajemniczych okolicznościach, który w życiu kieruje się kodeksem honorowym.Kaja, grana przez Paulinę Gałązkę , jest córką księgowej ojca Maksa. Kaja z całych sił próbuje nie iść śladami matki. Jest młoda, przebojowa, zaangażowana w życie społeczne, choć cieniem na jej przeszłości kładzie się związek z przemocowym mężem. To właśnie Kaja zostanie opoką Maksa, gdy świat usunie mu się spod stóp. To ona pomoże Maksowi przejść przez "piekło", które zgotowało mu dawne życie.- mówi o swojej postaci Paulina Gałązka Łabędź, grana przez Aleksandrę Popławską , to kobieta-żołnierz. Skupiona, skoncentrowana, zarządzająca mężczyznami i swobodnie odnajdująca się w męskim świecie. Wedle danych udostępnionych przez Ministerstwo Obrony Narodowej w tym momencie w polskiej armii służy 17 334 kobiet. Łabędź je reprezentuje. Żadna z nich co prawda nie jest dowódczynią oddziału w JW GROM, ale kto wie, co przyniesie przyszłość.Suka to owczarek belgijski, wojskowa weteranka, którą Maks zabrał ze schroniska. Przez lata była ona najbliższą przyjaciółką i towarzyszką w codzienności Maksa. W filmową Sukę wcielały się: Niki (matka) oraz Kira i Alina (jej córki). Wszystkie pochodzą z hodowli owczarków belgijskich malinois i hodowli Multi-Mission FCI, która specjalizuje się w psach do trudnych zadań, zwłaszcza pracujących w wojskach specjalnych. Nad zachowaniem filmowych psów czuwał Marcin "Lewy" Wyszyński – były dowódca Grupy Przewodników Psów Bojowych (K-9) w JW GROM.Przez ćwierć wieku armia była jedyną rodziną Maksa. Kiedy opuścił jej szeregi, stracił sens życia. Mężczyzna wraca do rodzinnego miasteczka i trafia w sam środek wojny gangów. Wspierany przez przyjaciółkę, byłą dowódczynię oraz wiernego psa weterana, musi opowiedzieć się po jednej ze stron i stanąć do walki, której wynik zdaje się z góry przesądzony. Stawką jest nie tylko życie Maksa, ale i miłość, która może go ocalić. W małym śląskim miasteczku rozpętuje się wojna. Dla jednych piekło na ziemi. Dla "Diabła" prawdziwy dom.