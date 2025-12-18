Newsy Filmy Multimedia Tom Cruise i Alejandro G. Iñárritu zrobili film. Znamy tytuł i datę premiery
Filmy / Wideo / Multimedia

Tom Cruise i Alejandro G. Iñárritu zrobili film. Znamy tytuł i datę premiery

Deadline / autor: /
Tom Cruise i Alejandro G. Iñárritu zrobili film. Znamy tytuł i datę premiery
"Judy" to nie był prawdziwy tytuł. Warner Bros. dopiero dziś podało, jak nazywa się nowe dzieło Alejandro G. Iñárritu. Otóż film nosi tytuł "Digger" i jak wynika z materiału wideo ujawniającego go, jest to też imię lub ksywa bohatera, w którego wciela się Tom Cruise.

Plakat i data premiery filmu "Digger"



W materiale wideo "Digger" nazywane jest "komedią o katastroficznych rozmiarach". Co się za tym hasłem kryje, tego na razie nie wiadomo, ponieważ wideo zbyt wiele nie pokazuje. Mamy za to plakat, który wygląda tak:


Z plakatu dowiadujemy się również, że film trafi do dystrybucji w październiku przyszłego roku. Amerykańska data premiery została wyznaczona na 2 października. Wydaje się więc bardzo prawdopodobne, że światowa premiera filmu odbędzie się na którymś z letnich festiwali, być może Wenecji lub Toronto.

Fabuła filmu jest trzymana w tajemnicy. Sam Iñárritu zapowiada, że będzie to "zupełnie nowy rodzaj filmu". Obiecuje także, że Tom Cruise "zaskoczy cały świat". Dla gwiazdora jest to pierwsza od prawie dekady rola w filmie, który nie jest częścią kinowej franczyzy.

W obsadzie "Diggera" są także: Sandra Hüller, Jesse Plemons, John Goodman, Riz Ahmed, Michael Stuhlbarg, Sophie Wilde i Emma D’Arcy.

Teaser filmu "Digger"




