Tom Cruise i Alejandro G. Iñárritu zrobili film. Znamy tytuł i datę premiery

"Judy" to nie był prawdziwy tytuł. Warner Bros. dopiero dziś podało, jak nazywa się nowe dzieło Alejandro G. Iñárritu. Otóż film nosi tytuł "Digger" i jak wynika z materiału wideo ujawniającego go, jest to też imię lub ksywa bohatera, w którego wciela się Tom Cruise.
Plakat i data premiery filmu "Digger"
W materiale wideo "Digger"
nazywane jest "komedią o katastroficznych rozmiarach". Co się za tym hasłem kryje, tego na razie nie wiadomo, ponieważ wideo zbyt wiele nie pokazuje. Mamy za to plakat, który wygląda tak:
Z plakatu dowiadujemy się również, że film trafi do dystrybucji w październiku przyszłego roku. Amerykańska data premiery została wyznaczona na 2 października
. Wydaje się więc bardzo prawdopodobne, że światowa premiera filmu odbędzie się na którymś z letnich festiwali, być może Wenecji lub Toronto.
Fabuła filmu jest trzymana w tajemnicy. Sam Iñárritu
zapowiada, że będzie to "zupełnie nowy rodzaj filmu". Obiecuje także, że Tom Cruise
"zaskoczy cały świat". Dla gwiazdora jest to pierwsza od prawie dekady rola w filmie, który nie jest częścią kinowej franczyzy.
W obsadzie "Diggera
" są także: Sandra Hüller
, Jesse Plemons
, John Goodman
, Riz Ahmed
, Michael Stuhlbarg
, Sophie Wilde
i Emma D’Arcy
.
Teaser filmu "Digger"