Pierwszy teaser "Avengers: Doomsday" w sieci. Nie tego spodziewali się fani

W niektórych kinach pokazywany jest (chyba) pierwszy teaser widowiska "Avengers: Doomsday". Chyba, ponieważ nie wszyscy go widzieli. Są tacy, którzy swoją frustrację już zdążyli wylać w mediach społecznościowych. Inny teaser trafił do sieci za sprawą braci Russo.
Odliczanie czas zacząć
Klip, który trafił do sieci, nie pokazuje nic z widowiska "Avengers: Doomsday"
. Widać jedynie zegar rozpoczynający odliczanie roku do dnia premiery filmu.
Niektórzy fani są tak bardzo spragnieni czegoś więcej, że są przekonani, iż klip zawiera dodatkowe informacje o czymś jeszcze szykowanym rzekomo przez ekipę marketingową. Opierają się oni na tym, jak zapisany jest tytuł "Doomsday". Twierdzą oni, że tak naprawdę jest w nim ukryta wiadomość o treści "5 Day"
. Czy fani ci mają rację? Przekonamy się zapewne wkrótce.
Post braci Russo znajdziecie poniżej:
Fabuła filmu "Avengers: Doomsday"
nie została ujawniona. Wiemy jedynie, że w obsadzie są m.im.: Chris Hemsworth
, Anthony Mackie
, Winston Duke
, Tom Hiddleston
, Sebastian Stan
, Letitia Wright
, Paul Rudd
, Robert Downey Jr.
, Wyatt Russell
, Simu Liu
, Tenoch Huerta Mejia
, Florence Pugh
, Danny Ramirez
, David Harbour
, Hannah John-Kamen
, Lewis Pullman
, Pedro Pascal
, Vanessa Kirby
, Ebon Moss-Bachrach
, Joseph Quinn
, Kelsey Grammer
, Patrick Stewart
, Ian McKellen
, Alan Cumming
, Rebecca Romijn
, James Marsden
, Channing Tatum
i Chris Evans
.