Pierwszy teaser "Avengers: Doomsday" w sieci. Nie tego spodziewali się fani

W niektórych kinach pokazywany jest (chyba) pierwszy teaser widowiska "Avengers: Doomsday". Chyba, ponieważ nie wszyscy go widzieli. Są tacy, którzy swoją frustrację już zdążyli wylać w mediach społecznościowych. Inny teaser trafił do sieci za sprawą braci Russo.

Odliczanie czas zacząć



Klip, który trafił do sieci, nie pokazuje nic z widowiska "Avengers: Doomsday". Widać jedynie zegar rozpoczynający odliczanie roku do dnia premiery filmu.

Niektórzy fani są tak bardzo spragnieni czegoś więcej, że są przekonani, iż klip zawiera dodatkowe informacje o czymś jeszcze szykowanym rzekomo przez ekipę marketingową. Opierają się oni na tym, jak zapisany jest tytuł "Doomsday". Twierdzą oni, że tak naprawdę jest w nim ukryta wiadomość o treści "5 Day". Czy fani ci mają rację? Przekonamy się zapewne wkrótce.

Post braci Russo znajdziecie poniżej:


Fabuła filmu "Avengers: Doomsday" nie została ujawniona. Wiemy jedynie, że w obsadzie są m.im.: Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Winston Duke, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd, Robert Downey Jr., Wyatt Russell, Simu Liu, Tenoch Huerta Mejia, Florence Pugh, Danny Ramirez, David Harbour, Hannah John-Kamen, Lewis Pullman, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn, Kelsey Grammer, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden, Channing Tatum i Chris Evans.

