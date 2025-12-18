FOTO: "Odyseja" dostała nowy plakat

Wytwórnia Universal zaprezentowała nowy plakat "Odysei". Tym razem postanowiono promować... hełm Odyseusza
"Odyseja" w lipcu w kinach. Zobacz nowy plakat
Nowy plakat filmu znajdziecie poniżej: "Odyseja"
jest adaptacją słynnego eposu przypisywanego Homerowi. Utwór powstał w okolicach VIII wieku przed naszą erą. Opowiada historię rozgrywającą się po wojnie trojańskiej. Odyseusz był bohaterem konfliktu, ale po jego zakończeniu nie powrócił od razu do ojczyzny. Błąkając się wraz ze swoją załogą po świecie, przeżył wiele niesamowitych przygód i ścierał się z mitycznymi istotami. Tymczasem w Itace jego żona Penelopa musiała odpierać awanse 108 zalotników przekonanych o śmierci Odyseusza. Z kolei dorastający bez ojca młody Telemach za namową Ateny próbował odnaleźć tułającego się po świecie króla.
Widowisko zostało w całości nakręcone kamerami IMAX. Stał za nimi Christopher Nolan
, dla którego jest to drugi z rzędu film zrealizowany dla wytwórni Universal. Pierwszym był obsypany nagrodami przebój kasowy "Oppenheimer
".
Zwiastun filmu "Oppenheimer"