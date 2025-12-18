Newsy Filmy Multimedia FOTO: "Odyseja" dostała nowy plakat
FOTO: "Odyseja" dostała nowy plakat

FOTO: &quot;Odyseja&quot; dostała nowy plakat
Wytwórnia Universal zaprezentowała nowy plakat "Odysei". Tym razem postanowiono promować... hełm Odyseusza

"Odyseja" w lipcu w kinach. Zobacz nowy plakat



Nowy plakat filmu znajdziecie poniżej:


"Odyseja" jest adaptacją słynnego eposu przypisywanego Homerowi. Utwór powstał w okolicach VIII wieku przed naszą erą. Opowiada historię rozgrywającą się po wojnie trojańskiej. Odyseusz był bohaterem konfliktu, ale po jego zakończeniu nie powrócił od razu do ojczyzny. Błąkając się wraz ze swoją załogą po świecie, przeżył wiele niesamowitych przygód i ścierał się z mitycznymi istotami. Tymczasem w Itace jego żona Penelopa musiała odpierać awanse 108 zalotników przekonanych o śmierci Odyseusza. Z kolei dorastający bez ojca młody Telemach za namową Ateny próbował odnaleźć tułającego się po świecie króla. 

Widowisko zostało w całości nakręcone kamerami IMAX. Stał za nimi Christopher Nolan, dla którego jest to drugi z rzędu film zrealizowany dla wytwórni Universal. Pierwszym był obsypany nagrodami przebój kasowy "Oppenheimer".

Zwiastun filmu "Oppenheimer"




