Tony Todd i Tobin Bell w horrorze o kosmicznej inwazji

Dwie kultowe osoby w świecie horrorów - Tony Todd (cykl " Candyman ") i Tobin Bell (cykl " Piła ") - spotkają się na planie horroru sf. Projekt nosi tytuł "The Bunker". W obsadzie jest także Chelsea Edmundson (" Armia umarłych ").Akcja filmu rozgrywa się w czasie inwazji kosmitów na Ziemię. Zamknięta w bunkrze rządowa naukowczyni musi opracować broń biologiczną skuteczną w walce z kosmicznymi najeźdźcami.Zdjęcia do "The Bunker" już się rozpoczęły w Los Angeles. Za kamerą stanął Brian Hanson (" W wici szaleństwa ").