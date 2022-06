Top 5 produkcji National Geographic w Disney+, które musisz zobaczyć

Katastrofy w przestworzach Mayday 2003 8,0 3 616 ocen społeczności 529 chce zobaczyć Dokumentalny Katastroficzny Stephen Bogaert Kevin James (SEZONY 11-20) Na subskrybentów Disney+ czekają nie tylko wyjątkowe premiery, ale również najchętniej oglądane klasyki stacji. Jednym z nich jest seria " Katastrofa w przestworzach ", która ukazuje przebieg najsłynniejszych wypadków lotniczych w historii świata. Każdy odcinek zawiera relacje świadków, rekonstrukcje tragicznych wydarzeń, doskonałe animacje komputerowe i wywiady ze śledczymi, którym udało się ustalić przebieg wypadku. Kto nie dopełnił swoich obowiązków? A może mieliśmy do czynienia z serią niesamowicie pechowych zbiegów okoliczności?

Świat według Jeffa Goldbluma The World According to Jeff Goldblum 2019 7,3 40 ocen społeczności 45 chce zobaczyć Dokumentalny Jeff Goldblum Czy są na sali fani nauki i technologii? Jeśli tak, to bardzo dobrze się składa, ponieważ słynny aktor, Jeff Goldblum , podróżuje po świecie, by na nowo odkryć pozornie znane przedmioty z życia codziennego, ukazując niesamowite idee za nimi stojące. W serii dowiemy się wielu nietypowych ciekawostek m.in. o kawie, motocyklach, lodach, klockach LEGO, sneakersach czy złotej biżuterii. Charyzmatyczni goście i eksperci podzielą się swoimi refleksjami i rzucą całkowicie nowe światło na elementy, które ukształtowały nasz świat.

Geniusz: Picasso Genius: Picasso 2018 7,5 1 298 ocen społeczności 3 135 chce zobaczyć Biograficzny Dramat historyczny Antonio Banderas Alex Rich Tym razem twórcy antologii "Geniusz" wzięli na tapetę jednego z najsłynniejszych, najbardziej wpływowych i ekscentrycznych artystów XX wieku — Pabla Picasso. Okazuje się, że ten długowieczny twórca, którego kariera trwała nieprzerwanie przez 80 lat, nie ograniczał się tylko do malarstwa. Był rzeźbiarzem, grafikiem, ale też — o czym mało kto wie — poetą. Jego życie było bujne, pełne zawirowań i romansów. Zastanawialiście się kiedyś, jakie poglądy polityczne miał ten geniusz? O tym przekonacie się oglądając tę produkcję na platformie Disney+.

Gordon Ramsay: świat na talerzu Gordon Ramsay: Uncharted 2019 7,0 23 oceny społeczności 10 chce zobaczyć Kulinarny Podróżniczy Gordon Ramsay (SEZONY 1-3) Jedyny w swoim rodzaju szef kuchni i zdobywca wielu gwiazdek Michelin przemierza świat w poszukiwaniu niesamowitych kulinarnych przygód i wyjątkowych receptur we wszystkich zakątkach globu. Pod okiem lokalnych kucharzy brytyjski mistrz próbuje zrozumieć regionalną kuchnię i stojącą za przepisami historie regionu i kultury. Przy okazji widzowie Disney+ będą mogli sprawdzić, jak Ramsay radzi sobie ze zdobywaniem pożywienia, m.in. z poszukiwaniem świeżych pąkli, łowieniem homarów czy polowaniem na grzechotniki.

Produkcje dokumentalne National Geographic od lat cieszą się uznaniem i wielką popularnością, jednak pozostały niedostępne dla użytkowników dostępnych platform VOD. Premiera Disney+ w Polsce diametralnie zmienia tę sytuację i sprawia, że wystarczy już tylko kilka kliknięć, by obejrzeć hitowe dokumenty, m.in. " Free Solo: Ekstremalna wspinaczka " czy serię " Katastrofa w przestworzach ".Choć dla wielu może być to zaskakujące, wejście Disney+ do Polski to punkt zwrotny dla oferty kierowanej do fanów dokumentów! Content platformy podzielony jest na sześć segmentów: Disney, Marvel, Star, Star Wars, Pixar oraz National Geographic, który słynie z produkcji najwyższej jakości obrazowej i merytorycznej. W tym tekście zajmiemy się ostatnią z wymienionych sekcji — wybraliśmy dla was pięć produkcji dokumentalnych, które powinniście zobaczyć, nadrobić, lub przeżyć jeszcze raz!