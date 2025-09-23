Newsy Gry Plotka: "The Elder Scrolls VI" wreszcie z rokiem premiery
Gry

Plotka: "The Elder Scrolls VI" wreszcie z rokiem premiery

Insider-Gaming / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Plotka%3A+%22The+Elder+Scrolls+VI%22+wreszcie+z+rokiem+premiery-163053
Plotka: &quot;The Elder Scrolls VI&quot; wreszcie z rokiem premiery
Czyżby do premiery "The Elder Scrolls VI" było już bliżej niż dalej? Jeśli wierzyć nowej krążącej po sieci plotce - tak.

"The Elder Scrolls VI" specjalnie na nową generację Xbox?



Przypomnijmy, że "The Elder Scrolls VI" zostało zapowiedziane w 2018 roku. Jednak od tamtej pory Bethesda praktycznie milczy na temat tytułu.

Graczom więc pozostawało granie w "Skyrim" i "The Elder Scrolls Online" - oba tytuły są już dość wiekowe. W tym roku fanom doszła "nowość", czyli odświeżony "The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered".

Jednak teraz w sieci pojawiła się nowa plotka, której źródłem jest użytkownik eXtas1s. Otóż twierdzi on, że Bethesda celuje z premierą gry na rok 2027. Co ciekawe, także w 2027 roku swoją premierę powinna mieć nowa konsola Xbox. Przypadek?

Czy te plotki się potwierdzą? Cóż, tylko czas to pokaże.

Zwiastun gry "The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered"




Powiązane artykuły The Elder Scrolls VI

Zobacz wszystkie artykuły

The Elder Scrolls VI  (2027)

 The Elder Scrolls VI

The Elder Scrolls V: Skyrim  (2011)

 The Elder Scrolls V: Skyrim

The Elder Scrolls III: Morrowind  (2002)

 The Elder Scrolls III: Morrowind

The Elder Scrolls IV: Oblivion  (2006)

 The Elder Scrolls IV: Oblivion

Najnowsze Newsy

Dołącz do zespołu wolontariatu American Film Festival

Wideo Gry

Hideo Kojima znów straszy. Oto zwiastun gry "OD"

4 komentarze
Podcast Filmy

GDYNIA 2025: jak powstawał najdroższy polski film ostatnich dekad?

1 komentarz
Gry

Udawała grę, okradała z kryptowalut. Steam usuwa "BlockBlasters"

Filmy

Podwójna rola Melissy McCarthy. Co szykuje Netflix?

Filmy

Emma Watson tęskni za aktorstwem. Dlaczego nie planuje powrotu?

15 komentarzy
Filmy

"Zniknięcia" dostaną prequel – potwierdza reżyser

2 komentarze