Plotka: "The Elder Scrolls VI" wreszcie z rokiem premiery

Czyżby do premiery "The Elder Scrolls VI" było już bliżej niż dalej? Jeśli wierzyć nowej krążącej po sieci plotce - tak.
"The Elder Scrolls VI" specjalnie na nową generację Xbox?
Przypomnijmy, że "The Elder Scrolls VI"
zostało zapowiedziane w 2018 roku. Jednak od tamtej pory Bethesda praktycznie milczy na temat tytułu.
Graczom więc pozostawało granie w "Skyrim
" i "The Elder Scrolls Online
" - oba tytuły są już dość wiekowe. W tym roku fanom doszła "nowość", czyli odświeżony "The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
".
Jednak teraz w sieci pojawiła się nowa plotka, której źródłem jest użytkownik eXtas1s. Otóż twierdzi on, że Bethesda celuje z premierą gry na rok 2027
. Co ciekawe, także w 2027 roku swoją premierę powinna mieć nowa konsola Xbox
. Przypadek?
Czy te plotki się potwierdzą? Cóż, tylko czas to pokaże.
Zwiastun gry "The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered"