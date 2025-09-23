Wypożyczalnia Playera: TOP 10 kinowych hitów, które obejrzysz w domu

Jake Gyllenhaal to jeden z naszych ulubionych aktorów. Dlaczego? Odpowiedzią niech będzie rola w "Do utraty sił" Antoine'a Fuqui. Aby wcielić się w boksera, który po bolesnym upadku ze szczytu musi odbić się od dna i zawalczyć o prawo do opieki nad ukochaną córką, przeszedł imponującą przemianę fizyczną. Ale to cała gama emocji służąca mu do pokazania przemiany, jaką przechodzi jego bohater, robi największe wrażenie. Dodajcie do tego świetną muzykę, doskonały drugi plan z Rachel McAdams i Forestem Whitakerem na czele oraz widowiskowe finałowe starcie na ringu, a wyjdzie wam jeden z lepszych dramatów sportowych ostatnich lat.