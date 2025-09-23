Newsy Wypożyczalnia Playera: TOP 10 kinowych hitów, które obejrzysz w domu
news

Wypożyczalnia Playera: TOP 10 kinowych hitów, które obejrzysz w domu

Informacja sponsorowana
Wypożyczalnia Playera: TOP 10 kinowych hitów, które obejrzysz w domu
Przegapiłeś hit na wielkim ekranie? Nic straconego – z Wypożyczalnią Playera masz kino w domu. Działa ona w modelu pay-per-view, płacisz więc tylko za wybrany tytuł (bez abonamentu), a ceny zaczynają się już od 5 zł. Z szerokiej oferty dostępnych tytułów możesz wybierać dramaty i komedie, thrillery i filmy akcji, dokumenty, animacje oraz wiele, wiele innych. Jesteśmy pewni, że znajdziesz coś dla siebie.

Top 10 filmów, które znajdziesz w Wypożyczalni Playera


Przejrzeliśmy dla Was bogatą bibliotekę Wypożyczalni Playera i wybraliśmy 10 produkcji, które warto zobaczyć. Znajdziecie wśród nich filmy, które jeszcze niedawno gościły w kinach: od animacji i filmów familijnych ("Minecraft", "Jak wytresować smoka"), przez poruszające dramaty ("Do utraty sił", "The Brutalist"), po horrory ("Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi", "28 lat później"). Dajcie znać, który z nich wybierzecie na wieczór, a który polecilibyście znajomym. Czekamy na Wasze komentarze. 




10
plakat filmu Minecraft: Film

Minecraft: Film

A Minecraft Movie
2025
1h 41m

Fantasy

Komedia

Przygodowy

Kanada

Nowa Zelandia

Szwecja

USA

Fantasy

Komedia

Przygodowy

Gra "Minecraft" podbiła serca dzieciaków na całym świecie. Jak wciągający jest jej świat, możecie się przekonać za sprawą filmu z Jackiem Blackiem i Jasonem Momoą w rolach głównych. Stał się on światowym fenomenem i niekwestionowanym hitem 2025 roku (zarobki na poziomie 950 milionów dolarów zapewniły mu wysokie miejsce w światowym box offisie). My nie mamy wątpliwości, że to rozrywka… do sześcianu!

Dostęp 18 zł / 48 godz.


9
plakat filmu Materialiści

Materialiści

Materialists
2025
1h 49m

Komedia rom.

Finlandia

USA

Komedia rom.

Lepiej mieć pieniądze czy szczęście w miłości? "Materialiści", drugi film Celine Song, to historia Lucy, popularnej nowojorskiej swatki, która znajduje idealnego mężczyznę… dla siebie samej. Wkrótce przekonuje się jednak, że nie jest odporna na urok osobisty swojego byłego chłopaka. Kogo wybierze: przystojnego i obłędnie bogatego Harry'ego czy równie przystojnego, ale nieśmierdzącego groszem Johna? W rolach uwikłanych w miłosny trójkąt bohaterów Dakota Johnson, Pedro Pascal i Chris Evans. 

Dostęp 18 zł / 48 godz.


8
plakat filmu Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi

Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi

Final Destination: Bloodlines
2025
1h 50m

Horror

Kanada

USA

Horror

Logika kostuchy jest śmiertelnie prosta: potomkowie osób, które oszukały przeznaczenie, nigdy nie powinny były się urodzić – trzeba je zatem wyeliminować. Tytułowe więzy krwi same w sobie są więc śmiertelną pułapką. Twórcy dają nam to, na co wszyscy czekaliśmy: makabryczne, a jednocześnie diablo zabawne zgony kolejnych postaci. Potrafią też jednak wzruszyć – czy to siostrzano-braterską relacją bohaterów, czy też pożegnaniem z weteranem serii, czyli granym przez Tony'ego Todda Williamem Bludworthem. Film długo cieszył się statusem najpopularniejszego horroru roku. Przypadek? Nie sądzimy.

Dostęp 18 zł / 48 godz.


7
plakat filmu 28 lat później

28 lat później

28 Years Later
2025
1h 55m

Horror

USA

Wielka Brytania

Horror

W 2002 roku wystarczyło 28 dni, by świat zmienił się nie do poznania. Co zastaniemy 28 lat później? Na to pytanie odpowiadają Danny Boyle i Alex Garland, którzy ponownie zabierają nas do opanowanej przez tajemniczy wirus Wielkiej Brytanii. To miejsce, w którym czas się zatrzymał, a sposobem na zacieśnienie ojcowsko-synowskiej więzi jest polowanie na włóczących się po opuszczonych wioskach nieumarłych. W przypadku nastoletniego Spike'a męska wyprawa przynosi jednak zgoła inny skutek. Wkrótce chłopak odkrywa przerażającą prawdę. Co możemy powiedzieć? Człowiek człowiekowi wilkiem… a zombie zombie zombie. 

Dostęp 18 zł / 48 godz.


6
plakat filmu Mission: Impossible - The Final Reckoning

Mission: Impossible - The Final Reckoning

2025
2h 49m

Sensacyjny

USA

Wielka Brytania

Sensacyjny

Oto człowiek, który rzeczy niemożliwe załatwia właściwie od ręki (na cuda trzeba poczekać kilku dni). W finałowej odsłonie cyklu "Mission: Impossible" agent Ethan Hunt musi zmierzyć się z przeciwnikiem ze swojej przeszłości, który nawiązał sojusz z potężnym sprzymierzeńcem – sztuczną inteligencją zdolną do przejęcia kontroli nad bronią nuklearną. Czy jeszcze raz uda mu się cofnąć świat znad krawędzi?

Dostęp 18 zł / 48 godz.


5
plakat filmu Bridget Jones: Szalejąc za facetem

Bridget Jones: Szalejąc za facetem

Bridget Jones: Mad About the Boy
2025
2h 4m

Komedia rom.

USA

Wielka Brytania

Komedia rom.

Tęskniliście? Od premiery poprzedniej części przygód Bridget Jones sporo się zmieniło (wszak minęła prawie dekada), ale grana przez Renée Zellweger bohaterka nie straciła nic ze swojego uroku. W najnowszej części serii – "Szalejąc za facetem" – ponownie musi dokonać wyboru między dwoma mężczyznami. Jak sobie poradzi jako samodzielna mama w erze aplikacji randkowych? Zapewniamy, że ten seans będzie jak spotkanie z dawno niewidzianą przyjaciółką: nie zabraknie śmiechu, ale otrzecie też łzę wzruszenia. 

Dostęp 18 zł / 48 godz.


4
plakat filmu Superman

Superman

2025
2h 9m

Akcja

Sci-Fi

Australia

Kanada

Nowa Zelandia

USA

Akcja

Sci-Fi

To ptak! To samolot! Nie, to Superman – w nowym, fantastycznym wydaniu. James Gunn wiedział, co robi, właśnie Człowieka ze Stali wybierając na bohatera filmu dającego nowy początek uniwersum DC. Nazwisko twórcy Strażników Galaktyki to dla nas gwarancja akcji, humoru i piosenek, które mamy ochotę zapętlić na Spotify’u. Tak jest i tym razem. A co więcej, w opowieści o pojedynku Supermana z jego odwiecznym wrogiem Leksem Luthorem twórca Strażników Galaktyki zawarł też aktualny komentarz społeczny i polityczny. Co tu dużo mówić: jest po prostu super.

Dostęp 49,99 zł / 48 godz.


3
plakat filmu Do utraty sił

Do utraty sił

Southpaw
2015
2h 3m

Dramat

Sportowy

USA

Dramat

Sportowy

Jake Gyllenhaal to jeden z naszych ulubionych aktorów. Dlaczego? Odpowiedzią niech będzie rola w "Do utraty sił" Antoine'a Fuqui. Aby wcielić się w boksera, który po bolesnym upadku ze szczytu musi odbić się od dna i zawalczyć o prawo do opieki nad ukochaną córką, przeszedł imponującą przemianę fizyczną. Ale to cała gama emocji służąca mu do pokazania przemiany, jaką przechodzi jego bohater, robi największe wrażenie. Dodajcie do tego świetną muzykę, doskonały drugi plan z Rachel McAdams i Forestem Whitakerem na czele oraz widowiskowe finałowe starcie na ringu, a wyjdzie wam jeden z lepszych dramatów sportowych ostatnich lat.  

Dostęp 10 zł / 48 godz.


2
plakat filmu The Brutalist

The Brutalist

2024
3h 35m

Dramat

USA

Węgry

Wielka Brytania

Dramat

Na "The Brutalist" patrzymy trochę jak na nieformalny sequel "Pianisty": Adrien Brody wciela się w europejskiego Żyda, który po II wojnie światowej wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu lepszego życia (nic dziwnego, że dostał za tę rolę drugiego w karierze Oscara). Amerykański sen szybko zmienia się tu w amerykański koszmar: jako obcy w obcym kraju bohater traktowany jest jako człowiek drugiej kategorii; musi wciąż naginać się do wymagań bogatego przemysłowca, który otacza go swoim mecenatem. Reżyser Brady Corbet stworzył dzieło monumentalne – zarówno pod względem metrażu (potężne 3,5 godziny), jak i podejmowanych tematów (wolność, sztuka, marzenia). Dosłownie wielkie kino.

Dostęp 18 zł / 48 godz.


1
plakat filmu Jak wytresować smoka

Jak wytresować smoka

How to Train Your Dragon
2025
2h 5m

Familijny

Fantasy

Przygodowy

USA

Wielka Brytania

Familijny

Fantasy

Przygodowy

Aktorskie remaki animacji wychodzą cóż, różnie. Ale "Jak wytresować smoka" to przykład udanej reinterpretacji oryginału. Nic dziwnego, skoro za sterami nowej produkcji stali jego twórcy – Dean DeBlois i Chris Sanders. Zadbali oni, aby nad wyspą Berk unosiły się nie tylko smoki, ale i atmosfera magii. Nie mamy wątpliwości, że film przypadnie do gustu zarówno najmłodszym, jak i przedstawicielom starszego pokolenia, którzy 15 lat temu z zapartym tchem śledzili przygody Czkawki i Szczerbatka. 

Dostęp 18 zł / 48 godz.


Dlaczego warto korzystać z wypożyczalni Playera?


Nasz ranking przedstawia tylko niewielki wycinek tego, co znajdziecie w Wypożyczalni Playera. Warto do niej zajrzeć, gdyż liczy ona ok. 2500 tytułów dostępnych na życzenie. Co więcej, ten obszerny katalog stale się powiększa – każdego tygodnia trafiają do niego nowe, gorące tytuły, które często są dostępne szybciej niż na innych platformach. A wygodna forma pay-per-view gwarantuje elastyczność: płacisz tylko za to, co naprawdę chcesz obejrzeć. 

Informacja sponsorowana

