"Spider-Man: Całkiem nowy dzień": Filmowy złoczyńca wybrany

źródło: materialy promocyjne
Choć zdjęcia do filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" zostały przerwane (PRZECZYTAJ O TYM TUTAJ), odpoczynek nie tyczy się wszystkich pracowników nadchodzącego widowiska. W ferworze pracy jest chociażby dział castingowy – jak informuje dziś ekskluzywnie Deadline, twórcy filmu wybrali kolejnego przeciwnika Spider-Mana. Zostanie nim Marvin Jones III, aktor znany z występu w "Django" i serialu "Black Lightning".

Marvin Jones III przeciwnikiem Spider-Mana?



Zdaniem dziennikarzy, Marvin Jones III zagra Tombstone'a – postać, w którą wcielił się już głosowo w animowanym "Spider-Man Uniwersum". Jego (anty-)bohater jest jednym z najniebezpieczniejszych gangsterów Nowego Jorku. Stworzony przez Gerry'ego Conwaya and Alexa Saviuka, Tombstone wyróżnia się także swoim wyglądem – jest postawnym afroamerykańskim albinosem z niemal niezniszczalną skórą. W tej chwili dziennikarze nie ujawniają, czy oprócz Skorpiona i Tombstone'a Spider-Man będzie zmuszony walczyć w filmie z innymi antagonistami. 

GettyImages-1382776944.jpg Getty Images © Rodin Eckenroth
Odtwórca roli Tombstone'a, Marvin Jones III


O nowym filmie na razie wiemy (przynajmniej oficjalnie) bardzo niewiele. Oprócz Hollanda na planie pojawią się ponownie także Zendaya i Jacob Batalon. Wiemy również, że Mark Ruffalo pojawi się jako Hulk, Jon Bernthal jako Punisher i Michael Mando jako Scorpion. W obsadzie są również Sadie Sink i Liza Colon-Zayas.

Reżyserem "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" Destin Daniel Cretton. Autorami scenariusza są ponownie Chris McKenna i Erik Sommers. Premiera planowana jest na koniec lipca przyszłego roku. Zdaje się, że powodowane kontuzją Hollanda wstrzymanie zdjęć nie powinno opóźnić tej daty.

Tom Holland jako Spider-Man



