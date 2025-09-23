"Spider-Man: Całkiem nowy dzień": Filmowy złoczyńca wybrany

Choć zdjęcia do filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" zostały przerwane (PRZECZYTAJ O TYM TUTAJ), odpoczynek nie tyczy się wszystkich pracowników nadchodzącego widowiska. W ferworze pracy jest chociażby dział castingowy – jak informuje dziś ekskluzywnie Deadline, twórcy filmu wybrali kolejnego przeciwnika Spider-Mana. Zostanie nim Marvin Jones III, aktor znany z występu w "Django" i serialu "Black Lightning".
Marvin Jones III przeciwnikiem Spider-Mana?
Zdaniem dziennikarzy, Marvin Jones III
zagra Tombstone'a – postać, w którą wcielił się już głosowo w animowanym "Spider-Man Uniwersum
". Jego (anty-)bohater jest jednym z najniebezpieczniejszych gangsterów Nowego Jorku. Stworzony przez Gerry'ego Conwaya
and Alexa Saviuka
, Tombstone wyróżnia się także swoim wyglądem – jest postawnym afroamerykańskim albinosem z niemal niezniszczalną skórą. W tej chwili dziennikarze nie ujawniają, czy oprócz Skorpiona i Tombstone'a Spider-Man
będzie zmuszony walczyć w filmie z innymi antagonistami.
O nowym filmie na razie wiemy (przynajmniej oficjalnie) bardzo niewiele. Oprócz Hollanda
na planie pojawią się ponownie także Zendaya
i Jacob Batalon
. Wiemy również, że Mark Ruffalo
pojawi się jako Hulk
, Jon Bernthal
jako Punisher
i Michael Mando
jako Scorpion
. W obsadzie są również Sadie Sink
i Liza Colon-Zayas
.
Reżyserem "Spider-Man: Całkiem nowy dzień
" Destin Daniel Cretton
. Autorami scenariusza są ponownie Chris McKenna
i Erik Sommers
. Premiera planowana jest na koniec lipca przyszłego roku. Zdaje się, że powodowane kontuzją Hollanda wstrzymanie zdjęć nie powinno opóźnić tej daty.
Tom Holland jako Spider-Man