Transformers doczekają się dwóch seriali. Na Netfliksie i Nickelodeonie

Hasbro rozdaje ostatnio licencje na Transformers na prawo i lewo. Wczoraj ogłoszono informację o powstaniu aż dwóch seriali animowanych.Pierwszy projekt nosi tytuł "Transformers: BotBots" i powstanie dla platformy Netflix. Będzie to półgodzinny serial komediowy o elektronicznych przedmiotach z centrum handlowego, które nocami ujawniają swoją prawdziwą naturę. BotBoty szaleją po pustych korytarzach i sklepach. Pewnego dnia grupa znana jako The Lost Bots daje się zauważyć ochroniarzowi, co może zagrozić istnieniu wszystkich Transformerów z galerii.Netflix zlecił realizację 20 odcinków. Showrunnerami zostali Kevin Burke Chris Wyatt (" Spider-Man ").Drugi z seriali animowanych nie ma na razie tytułu. Powstanie on dla stacji Nickelodeon. W serialu poznamy zupełnie nowy rodzaj Transformers . Będą oni musieli odnaleźć swoje miejsce wśród Autobotów, Deceptikonów i ludzi, którzy ich przygarnęli.W przygotowaniu jest 26 półgodzinnych odcinków. Producentami serialu są Ant Ward (" Wojownicze żółwie ninja: Ewolucja ") i Nicole Dubuc (" Transformers: Robots in Disguise ").