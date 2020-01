Trwa przegląd filmów wyszehradzkich we Wrocławiu

Od stycznia do maja Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu zaprasza na przegląd filmowy "Ręce do góry!" Bunt w kinie krajów V4. To estetyczną podróż przez kinematografię krajów wyszehradzkich. W ramach programu towarzyszącego odbędą się debaty oraz wydarzenia artystyczne.W kinie studyjnym Popiół i Diament w Muzeum Pana Tadeusza przez pięć miesięcy pokazywane będą filmy z Polski, Węgier, Czech i Słowacji, których fabuła oscyluje wokół tematyki różnie rozumianego buntu. Pokazy zostały podzielone na cztery bloki tematyczne:bunt młodzieży w filmie,kino oniryczne i poetyckie,satyra w filmie,kino kobiet.Widzowie poznają zagubioną i wrażliwą Andulę z, superbohatera doby socjalizmu z, Józefa z adaptacji prozy Brunona Schulza i zbuntowane dziewczęta ze, arcydzieła Czechosłowackiej Nowej Fali. Program towarzyszący będzie obejmował cztery debaty z teoretykami i twórcami filmowymi oraz wydarzenia artystyczne, prezentujące interesujące zjawiska w sztuce współczesnej krajów wyszehradzkich.kuratorka przeglądu: Joanna FlisekRepertuar przeglądu dostępny jest na stronie Muzeum Pana Tadeusza