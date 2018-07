Twórca "Iluzji 2" o akcji ratunkowej w Tajlandii

Getty Images © Linh Pham



Filmowcy kują żelazo, póki gorące. Okazuje się, że akcja ratunkowa w Tajlandii będzie tematem nie jednego, ale dwóch filmów. Za kolejną produkcję będzie odpowiadał Jon M. Chu , reżyserTwórca zrealizuje obraz we współpracy z Ivanhoe Pictures. Prowadzi już rozmowy w tej sprawie z władzami prowincji. Jak zapowiada, nie ulegnie również presji, by "wybielić" całą historię i zatrudnić do niej hollywoodzkich aktorów.W sieci zostało to odebrane jako przytyk do konkurencji. "Coś takiego nie ma prawa się wydarzyć, a jeśli ktoś ma zamiar traktować tę opowieść poważnie, powinien uszanować wszystkie jej aspekty" - napisał na swoim Twitterze reżyser.Konkurencyjną produkcję przygotowuje Pure Flix Entertainment - to studio Michaela Scotta odpowiedzialne za serię