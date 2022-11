Nieprawdopodobna historia kryminalna od twórcy "Skoku stulecia"

"Crown Vic" – fabuła filmu

Twórca filmu " Skok stulecia Christian Gudegast stanie za kamerą nowego projektu. "Crown Vic" będzie kryminalnym thrillerem osadzonym w środowisku kalifornijskiej policji lat 80.Projekt jest opisywany jako "historia zbyt szalona, by była prawdziwa". Na początku lat 80. policjanci z doliny San Fernando, dzięki popularnym serialom telewizyjnym czuli się jak gwiazdy. Mieli nieograniczone możliwości kontroli obywateli i prawie żadnego nadzoru. Fabuła filmu skupi się wokół Richarda Forda i Roberta Von Villasa, weteranów z Wietnamu, którzy po wstąpieniu do policji stworzyli nielegalne źródło zarobku. Zostali złodziejami, handlarzami bronią i zabójcami na zlecenie, jednocześnie przymilając się do największych gwiazd ówczesnego Hollywood. Proceder może zostać ukrócony przez ich dawnego wspólnika, który nie ma nic do stracenia i chce ukarać policjantów., skomentował Gudegast Autorem scenariusza jest Alec Ziff (" Narcos: Meksyk ")., przyznał.Bohaterem " Skoku stulecia " jest Nick Flanagan – dowódca oddziału specjalnego, który zasłynął likwidacją najbardziej niebezpiecznych gangów. Gdy pewien wirtuozerski złodziej planuje kradzież, która ustawi go do końca życia, ekipa protagonisty musi wkroczyć do akcji. Rozpoczyna się niezwykle wyrównana walka, której stawką nie będzie wyłącznie ogromne bogactwo.Planowana jest realizacja kontynuacji filmu. Za kamerą znowu stanie Gudegast , który będzie pracował z napisanym przez siebie scenariuszem. Na ekranie znowu pojawią się znajome twarze: Gerard Butler Meadow Williams . Zdjęcia do "Den Of Thieves 2: Pantera" mają ruszyć tej wiosny we Francji i Serbii.