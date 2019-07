Twórcy "Avengers: Endgame" nakręcą nową "Załogę G"?

Bracia Joe Anthony Russo , reżyserzy, ogłosili na Comic-Conie swoje nowe projekty. Duet przygotowuje ekranizację komiksuoraz aktorską wersję serialuto komiks stworzony przez Johna Ostrandera i Tima Trumana, publikowany przez wydawnictwo First Comics. Jego bohaterem jest John Gaunt, były gladiator, wojenny weteran i najemnik pracujący w slumsach Cynosure, miasta, z którego można dostać się do wszystkich wymiarów.to z kolei amerykańska wersja anime(w Polsce znana jakolub). To opowieść o piątce młodych ludzi, którzy jako Załoga G walczą w obornie Ziemii przed zagrożeniem z kosmosu.Oba projekty są przygotowywane przez produkcyjną firmę braci AGBO. W przypadku Russo będą jedynie producentami. Możiwe jednak, że sami staną za kamerą