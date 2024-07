Bracia Russo chcieli nakręcić "Avengers 5"? Marvel ma innego kandydata

Marvel nie chce już pracować z braćmi Russo?

Reporter Jeff Sneider doniósł w podcaście "The Hot Mic", żePortal "World of Reel" spekuluje, żeChodzi m.in. o przygotowywany przez nich dla platformy Netflix projekt " The Electric State ", którego premiera się opóźniła, a po dokrętkach okazało się, że kosztuje około 320-370 milionów dolarów.Według najnowszych doniesień,, który stanął za kamerą widowiska " Deadpool & Wolverine ". Avengers 5 " (wcześniej znane jako "Avengers: The Kang Dynasty") i " Avengers: Secret Wars " mają być gigantycznym pięciogodzinnym wydarzeniem filmowym w stylu dyptyku " Wojna bez granic "/" Koniec gry ". Zdjęcia mają ruszyć w 2025 roku. Premierę pierwszego filmu zaplanowano na 1 maja 2026, a drugiego – na 7 maja 2027.swoją premierę będzie miał w lipcu. Projekt realizowany był z przygodami (m.in. za sprawą ubiegłorocznych strajków scenarzystów i aktorów). Jego premiera kilkakrotnie była przesuwana. Ostatecznie będzie jedyną aktorską kinową produkcją Marvela w tym roku.Film celebruje dołączenie mutantów do MCU.jest bowiem pierwszą częścią cyklu od chwili przejęcie 20th Century Fox przez Disneya. Oznacza też pierwszy film z kategorią R Disneya od wielu, wielu lat (i pierwszą w historii MCU).Gwiazdami produkcji są oczywiście Ryan Reynolds Hugh Jackman . W obsadzie pojawi się w epizodach wiele postaci znanych z czasów 20th Century Fox. Na przykład Pyro w wykonaniu Aarona Stanforda