Twórcy "Prawdy czy wyzwania" zabiorą widzów na "Fantasy Island"

Kolejna kultowa pozycja telewizyjna trafi na ekran kinowy. Studio Blumhouse we współpracy z Sony Pictures przygotuje filmową wersję serialuProjekt ma już reżysera. Został nim autor filmu Jeff Wadlow . Fabułę przygotuje we współpracy ze scenarzystamiSzczegóły filmu nie są na razie znane. Oryginał był popularnym serialem stacji ABC. Jego główną postacią był tajemniczy Mr. Roarke, właściciel niewielkiej wyspy na Pacyfiku. Za odpowiednią opłatą oferował on odwiedzającym możliwość przeżycia wszystkich ich skrywanych marzeń, zarówno tych pozytywnych jak i mrocznych.