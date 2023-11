"Urojenie": znamy datę premiery nowego horroru DeWandy Wise

Co wiemy o "Imaginary", nowym filmie DeWandy Wise?

Ostatnie projekty DeWandy Wise. Zobacz zwiastun widowiska "Jurassic World Dominion"

W " Urojeniu DeWanda Wise gra Jessikę. Kobieta wraz z rodziną wprowadza się do domu, w którym mieszkała jako dziecko. Alice, jej najmłodsza pasierbica, rozwija niezwykle mocno przywiązuje się do pluszowego misia imieniem Chauncey. Kiedy zachowanie dziewczynki staje się coraz bardziej niepokojące, Jessica postanawia interweniować. Okazuje się, że Chauncey nie jest zwyczajną zabawką. Jeff Wadlow , który wyreżyserował film jeszcze przed rozpoczęciem strajku aktorów. O współpracy z aktorką, która pełniła także obowiązki producentki, mówi następująco:W ostatnich latach DeWanda Wise występowała m.in. w serialu " Ona się doigra ", będącego uwspółcześnioną wersją debiutu reżyserskiego Spike'a Lee , a także filmach " Ojcostwo ", " Zemsta rewolwerowca " i " Jurassic World Dominion ", którego zwiastun przypominamy poniżej:Poza " Urojeniem " wśród zbliżających się produkcji z udziałem DeWandy Wise są m.in. serial "Three Women" i thriller "Killing Faith".