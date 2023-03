Unikatowe murale "The Mandalorian" w pięciu polskich miastach

Gdańsk







Projekt jest efektem prac lokalnych artystów, których Disney+ zaprosił do współpracy w związku z premierą 3. sezonu serialu " The Mandalorian ". Autorami murali są Kuba Kamiński (Wrocław), Iza Dudzik (Poznań), Maciek Polak (Łódź), Patryk Hardziej (Gdańsk) oraz Ola Jasionowska (Warszawa).Disney+ to usługa streamingowa, będąca domem dla filmów i programów Disneya Marvela , ze świata Gwiezdnych wojen , National Geographic oraz takich tytułów jak " Simpsonowie " oraz wielu innych. Na wybranych rynkach zawiera także ogólnorozrywkowe treści w ramach marki Star. Disney+, jako flagowa usługa streamingowa The Walt Disney Company, jest częścią Disney Media & Entertainment Distribution. Usługa oferuje kolekcję oryginalnych treści oferowanych na wyłączność, w tym filmów pełnometrażowych, dokumentów, seriali animowanych i aktorskich oraz pozycji krótkometrażowych. Oprócz dostępu do niepowtarzalnego zbioru telewizyjnej i filmowej rozrywki Disneya, Disney+ jest także domem najnowszych produkcji The Walt Disney Studios. Disney+ jest dostępny jako osobny serwis, jako część pakietu Disneya w Stanach Zjednoczonych, zawierającego Disney+, Hulu i ESPN+, lub jako część Combo+ w Ameryce Łacińskiej wraz ze Star+, osobnym serwisem z treściami ogólnorozrywkowymi i sportowymi. Po więcej informacji wejdź na disneyplus.com lub do aplikacji Disney+ dostępnej na większości urządzeń mobilnych i telewizorów z dostępem do internetu.