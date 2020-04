Universal zaprasza na randkę z duchem

Japońska reżyserka Hikari ) stanie za kamerą adaptacji powieści graficznej "Dan and Sam" autorstwa Marka Watsona i Olivera Haruda. Scenariusz napisze Molly Smith Metzler ). Projekt powstaje na zlecenie Universalu."Dan and Sam" to historia młodej pary, której sielankę przerywa niespodziewana śmierć kobiety. Dan przekonuje się, że miłość jest silniejsza niż prawa fizyki, kiedy odkrywa, że Sam może spędzać z nim jedną noc w roku. Jest jednak haczyk: mężczyzna nie może zakochać się ponownie. Hikari napisała scenariusz, wyreżyserowała i wyprodukowała swój pełnometrażowy debiut, który w zeszłym roku zdobył dwie nagrody na Berlinale. Był także wyświetlany podczas nowojorskiego festiwalu "Tribeca" oraz Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto. Jeśli jesteście ciekawi tego filmu, podpowiadamy, że możecie obejrzeć go na Netliksie.