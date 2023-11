Zdobył Oscara, teraz Brendan Fraser zagra w komedii

Brendan Fraser Amerykaninem do wynajęcia

Comeback Brendana Frasera

Zwiastun filmu "Wieloryb"

Zaodpowiada Hikari , która ma na swoim koncie reżyserię odcinków takich seriali jak. Przy tym projekcie będzie reżyserką, współscenarzystką i współproducentką. Fraser wcieli się w aktora mieszkającego w Tokio, którego kariera mocno podupadła. Dlatego zgadza się zostać Amerykaninem do wynajęcia w firmie specjalizującej się wynajmowaniu osobom członków rodzin i znajomych, by nie czuli się samotni.Nowa praca pozwala mu doświadczyć żyć innych ludzi. Niespodziewanie stanie się to dla niego drogą ku poznaniu samego siebie.Zdjęcia kręcone będą wiosną w Japonii. Za projekt odpowiada Searchlight Pictures. Brendan Fraser doskonale wie, jak to jest, gdy kariera aktorska podupada. Kiedyś grywał w wielkich produkcjach typu. Od lat jednak był praktycznie zapomniany.Wszystko zmienił Darren Aronofsky , który dał mu główną rolę w filmie. Kreacja ta zachwyciła wszystkich i przyniosła mu liczne nagrody, w tym Oscara Obecnie Frasera możecie oglądać w filmie Martina Scorsesego