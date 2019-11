BIULETYN: Miś Paddington dla przedszkolaków

Nickelodeon zamówiło 26 odcinków serialu animowanego. Głosu misiowi użyczy Ben Whishaw . [za: The Wrap] Holly Hunter znalazła się w obsadzie nowego serialu komediowego stacji NBC. Jest to historia bogatego biznesmena, który postanawia zostać burmistrzem Los Angeles. Po wygranych wyborach będzie musiał jakoś zapracować na szacunek swoich podwładnych, odbudować relacje z nastoletnią córką i znaleźć sposób na humanitarną kontrolę populacji kojotów. [za: Deadline] J.T. Petty napisze scenariusz i wyreżyseruje thriller. Jest to historia matki próbującej odnaleźć zaginioną córkę. Jej działania mają nieoczekiwane i niewytłumaczalne konsekwencje. [za: Variety]Netflix zamawia serial obyczajowy, dla którego inspiracją jest książka "Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother's Will to Survive". Autorką scenariusza i showrunnerką jest Molly Smith Metzler . [za: The Hollywood Reporter] David Cross dołączył do obsady serialu. Zagra producenta muzycznego Jerry'ego Wexlera, który w latach 1966-79 pracował z Arethą Franklin. [za: Variety] Jacob Tremblay dołączył do obsady filmu Gusa Van Santa . Jest to historia dziennikarza, który wybrał się na paryski Tydzień Męskiej Mody ze swoim 13-letnim synem. [za: Discussing Film] Paul Downs Colaizzo przygotuje scenariusz i zajmie się reżyserią filmu. Będzie to ekranizacja książki Leïly Slimani wydanej w Polsce pod tytułem "Kołysanka". Gdy Myriam, matka dwójki małych dzieci, postanawia mimo oporów męża wrócić do zawodu i rozpocząć pracę w kancelarii adwokackiej, para zaczyna szukać niani. Po surowym castingu zatrudniają Louise, do której dzieci bardzo szybko się przywiązują, a która stopniowo staje się centralną postacią w rodzinie. Powoli bohaterowie wpadają w pułapkę wzajemnej zależności, aż wreszcie dochodzi do tragedii... [za: Variety]Paramount kupił prawa do realizacji filmu pełnometrażowego na bazie krótkometrażówkiJonathana Behra. Short był historią młodej opiekunki, która jest w tajemniczy sposób śledzona przy użyciu różnych urządzeń. [za: The Hollywood Reporter]