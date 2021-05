W "Dying Light 2 Stay Human" zagramy już 7 grudnia

Po długich miesiącach ciszy Techland wreszcie zaczął ujawniać nowe informacje dotyczące " Dying Light 2 Stay Human " (gra w międzyczasie dorobiła się podtytułu). Dziś dowiedzieliśmy się, że gra zadebiutuje 7 grudnia tego roku na komputerach PC (Steam i Epic Games Store) oraz konsolach Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 i PlayStation 5. Poniżej możecie zaś zobaczyć prawie 8 minut rozgrywki, które dziś zostały pokazane na specjalnej transmisji na Twitchu.Techland uruchomił już możliwość składania zamówień przedpremierowych na " Dying Light 2 Stay Human ", a przy okazji dowiedzieliśmy się, że gra otrzyma dwa dodatki fabularne. Jeśli zaś lubicie fizyczne wydania gier i marzy Wam się edycja kolekcjonerska gry, to taka też trafi do sprzedaży, a jej wizualizację znajdziecie poniżej.