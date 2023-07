Techland w rękach Chińczyków? Tencent przejmuje większość udziałów

" - pisze Marchewka w otwartym liście do graczy i fanów Techlandu.W ramach współpracy, Tencent, jeden z największych na świecie inwestorów w branży gier, ma pomóc Techlandowi w realizacji jego ambitnych planów. Te obejmują przekształcenie Dying Light w największą przygodę z zombie dla graczy na całym świecie oraz rozwinięcie nowej gry RPG akcji osadzonej w otwartym świecie fantastycznym.Przejście pod skrzydła Tencent to ogromny krok dla Techlandu, który przez ponad 30 lat działał jako niezależne studio. Jak podkreśla Marchewka, to właśnie niezależność i wolność twórcza są kluczowe dla Techlandu, a dzięki współpracy z Tencent te wartości zostaną zachowane.