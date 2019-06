E3 2019: Keanu Reeves w "Cyberpunk 2077" i inne zapowiedzi z konferencji Xboksa

nowa generacja Xboksa o nazwie kodowej "Scarlett" zadebiutuje pod koniec przyszłego roku, wraz z grą. Konsola ma być 4x mocniejsza od Xboksa One X i działać na podzespołach AMD (Zen2 i Navi). Będzie w stanie wyświetlić obraz w 8K i 120fps, obsłużyć Ray Tracing i będzie wyposażona w dysk SSD. Zaoferuje również wsteczną kompatybilność z grami z poprzednich Xboksów. Na więcej szczegółów będziemy musieli pewnie poczekać do przyszłego roku.zaprezentowany nowy zwiastun, w którym pojawił się Keanu Reeves jako jedna z postaci. Gra trafi do sprzedaży 16 kwietnia 2020 roku na Xboksa One, PC oraz PlayStation 4.pokazano nowy materiał wideo na silniku gry. Premiera na PC, Xbox One i Project Scarlett w dniu premiery nowej konsoli.pokazano nowy materiał wideo oraz ujawniono przybliżoną datę premiery. Gra polskiego Techlandu trafi na Xbox One, PC i PlayStation 4 wiosną 2020 roku.premiera 10 września na Xbox One i PC. Posiadacze abonamentu Xbox Game Pass zagrają w dniu premiery, a osoby, które wykupią Xbox Game Pass Ultimate będą mogły bawić się cztery dni wcześniej, 6 września.nowa gra w świecie Minecrafta. Hack'n'slash dla maksymalnie 4 graczy (lokalnie i sieciowo). Premiera na Xboksie One, PC i Nintendo Switch wiosną 2020 roku. Dostępna będzie również do pobrania w ramach abonamentu Xbox Game Pass.nowa gra od Ninja Theory - online'owe pojedynki 4 vs 4. Alpha testy wystartują 27 czerwca, a sama gra będzie w dniu premiery dostępna do pobrania w ramach abonamentu Xbox Game Pass.studio zostało kupione przez Microsoft i dołącza do rodziny Xbox Game Studios. Pokazano również nowy zwiastun powstającego, a sama gra w dniu premiery będzie dostępna do pobrania w ramach abonamentu Xbox Game Pass. Tytuł zadebiutuje również na PS4 i komputerach PC.legendarna seria Microsoftu powraca, tym razem napędzana zdjęciami satelitarnymi i sztuczną inteligencją w chmurze Azure. Premiera na Xboksie One i PC, a sama gra w dniu premiery dostępna do pobrania w ramach abonamentu Xbox Game Pass.nowa gra w serii LEGO zadebiutuje wiosną 2020 roku i obejmie wszystkie 9 filmów.pokazano nowy zwiastun prezentujący rozgrywkę. Gra w dniu premiery będzie dostępna do pobrania w ramach abonamentu Xbox Game Pass.zaprezentowano nowy zwiastun. Gra trafi do sprzedaży 25 października tego roku na PC, PS4 i Xbox One, a dodatkowo w ramach abonamentu Xbox Game Pass będzie można ją pobrać już w dniu premiery.DLC z klockami LEGO (trasy i pojazdy) zadebiutuje już w tym tygodniu, 13 czerwca.nowa gra From Software tworzona wspólnie z Georgem R. R. Martinem.nowy zwiastun. W ramach abonamentu Xbox Game Pass będzie można ją pobrać już w dniu premiery.pokazano nowy zwiastun, a gra zadebiutuje 11 lutego 2020, a w ramach abonamentu Xbox Game Pass będzie można ją pobrać już w dniu premiery.