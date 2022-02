Dziś premiera "Dying Light 2: Stay Human" na PC i konsole

Dziś do sprzedaży trafiła długo wyczekiwana gra " Dying Light 2: Stay Human ", autorstwa rodzimego studia Techland. Tytuł ten dostępny jest na komputerach PC oraz konsolach Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 i PlayStation 5.Ponad dwadzieścia lat temu w Harran walczyliśmy z wirusem – i przegraliśmy. Teraz znowu przegrywamy. Miasto, jedna z ostatnich dużych osad ludzkich, jest targane konfliktami. Cywilizacja cofnęła się do Mrocznych wieków. A jednak wciąż żyjemy nadzieją.Jesteś wędrowcem, który może zmienić losy Miasta. Jednak Twoje wyjątkowe zdolności mają swoją cenę. Gnębiony wspomnieniami, których nie potrafisz rozszyfrować, wyruszasz, by poznać prawdę... i trafiasz do strefy objętej toczącymi się walkami. Szlifuj swoje umiejętności, aby pokonać wrogów i zdobyć sojuszników — będziesz potrzebować zarówno pięści, jak i sprytu. Odkryj mroczne sekrety posiadaczy mocy, wybierz, po której stronie staniesz, i zdecyduj o swoim przeznaczeniu. Jednak dokądkolwiek zaprowadzą cię Twoje działania, jest jedna rzecz, której nigdy nie możesz zapomnieć — pozostać człowiekiem.