W 2024 Disney+ wchłonie Hulu. Szef Disneya już się nie może doczekać

Dlaczego Hulu zniknie w 2024 roku?

Zwiastun serialu "Opowieść podręcznej" platformy Hulu

Bob Chapek, szef Disneya, przemawiał ostatnio na Goldman Sachs Communacopia & Tech Conference, gdzie potwierdził, że los Hulu jest przesądzony. Platforma zniknie, ponieważ wchłonie ją Disney+.Platforma Hulu została założona w 2007 roku. Było to przedsięwzięcie różnych koncernów medialnych. W 2019 roku po przejęciu 20th Century Fox Disney uzyskał 67% udziałów w platformie. Pozostałe 33% posiada obecnie należący do koncernu Comcast NBCUniversal.Jednak Disney ma zapisane w umowie, że w styczniu 2024 roku może wykupić udziały Comcastu i przejąć Hulu na własność. Chapek potwierdził teraz, że chętnie uczyniłby to wcześniej, gdyby tylko było to możliwe.Choć Comcast nie może odmówić Disneyowi sprzedaży udziałów w Hulu, to jednak sam proces może nie być tak bezproblemowy, jak na pierwszy rzut oka się wydaje. Brian Roberts, szef Comcastu, też przemawiał na Goldman Sachs Communacopia & Tech Conference i wypowiedział się na temat platformy. Uznał ją za fenomenalny biznes i gdyby tylko była taka możliwa, chciałby przejęć w całość Hulu.To oznacza, że obie strony mogą dość ostro targować się o to, ile Disney powinien zapłacić Comcastowi za 33% udziałów w Hulu. W lipcu Disney wyceniał wartość platformy na 25,8 mld dolarów, co oznacza zapłatę Comcastowi 8,6 mld dolarów. Jednak portal Deadline podaje, że obecna wycena Hulu to 27,5 mld dolarów, co podnosi wartość udziałów Comcastu do prawie 9,1 mld dolarów. A można się spodziewać, że do 2024 roku wycena platformy tylko wzrośnie.