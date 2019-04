W kinach na świecie bez wyraźnego lidera

Getty Images © Roland Tarcillion



Miniony weekend w kinach na świecie minął pod znakiem różnorodności. W naszym zestawieniu nie ma wyraźnego lidera, a różnice między poszczególnymi tytułami nie są duże.Numerem jeden pozostało komiksowe widowisko. Do zwycięstwa wystarczyło jednak tylko. Pod względem wpływów najlepszym rynkiem pozostają Chiny, gdzie w weekend film zarobił 4,8 mln dolarów. W lokalnym box offisie dało to jednak dopiero trzecie miejsce. Z Wielkiej Brytanii pochodzi 2,9 mln dolarów, co też nie wystarczyło do zajęcia pierwszego miejsca. Innymi liczącymi się rynkami są: Meksyk (2,7 mln dolarów), Brazylia (2,6 mln) i Australia (2,4 mln).Zagraniczne wpływywynoszą obecnie 163,9 mln dolarów. Globalnie przekroczone zostało właśnie ćwierć miliarda dolarów (obecnie 258,8 mln).Podobnie wyglądają łączne kwoty dużo droższego. Poza granicami USA film zarobił 177 mln dolarów, a globalnie 266,9 mln. Z tego w weekend zgarnął. Disnejowska produkcja całkiem dobrze radzi sobie w Wielkiej Brytanii, gdzie 3 mln dolarów pozwoliło odzyskać pierwsze miejsce. Obraz jest też numerem jeden m.in. w Belgii i krajach Ameryki Łacińskiej, a drugie miejsce zajmuje we Francji i Włoszech. W Chinach radzi sobie słabiutko. W weekend zarobił tam tylko 1,6 mln dolarów.Na tamtejszym rynku numerem jeden pozostał akcyjniak(P Storm). Zarobił kolejne, co na naszej liście daje trzecie miejsce. Łącznie na koncie produkcji jest już ponad 91 milionów dolarów.Czwartą pozycję zajął. Wpływy horroru powiększyły się w weekend o. Film wszedł do kin w 10 krajach, ale nigdzie nie zrobił furory. Po pięciu dniach we Francji na koncie ma 2,3 mln dolarów, co wystarczyło do zajęcia dopiero trzeciego miejsca. W Korei Południowej w weekend zajął siódmą lokatę (po pięciu dniach na koncie nie ma nawet 700 tys. dolarów), przegrywając z również premierowym(ale pięciodniowe wpływy tego filmu są gorsze od).Na piątym miejscu znalazł się romans o nastolatkach. Ponieważ film wprowadzany jest w różnych krajach przez różnych dystrybutorów, na razie nie ma pewnych danych dotyczących wpływów. Według comScore film pierwszy tydzień zakończył z kwotą 11,7 mln dolarów. Portal Deadline podaje zaś 12,3 mln dolarów. Szacujemy, że z tegoprzypada na weekend.świetnie sprzedało się we Włoszech, gdzie po czterech dniach na koncie jest 3,4 mln dolarów. Film zajął tam oczywiście pierwsze miejsce. Znalazł się też na szczycie box office'u w Niemczech (2,9 mln dolarów).pokonało konkurencję również w Portugalii, Grecji, Izraelu i Polsce. Wydawało się też, że wygra w Hiszpanii, ale tam obraz okazał się frontloaderem i wszystko wskazuje, że ostatecznie przegrał zOstatnim filmem w naszym zestawieniu jest bollywoodzki hit. Film sprzedaje się znakomicie w Chinach, gdzie wpływy drugiego weekendu były niższe od otwarcia o niecałe 5% i wyniosły. Łącznie zarobił już tam ponad 30 milionów.